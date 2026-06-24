■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月24日15時45分発表 気象庁

24日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

中心位置 北緯21度25分 (21.4度)

東経124度30分 (124.5度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 110 km (60 NM)

西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

25日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 宮古島の南東約50km

予報円の中心 北緯24度30分 (24.5度)

東経125度35分 (125.6度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西南西約110km

予報円の中心 北緯27度55分 (27.9度)

東経128度30分 (128.5度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 南東側 260 km (140 NM)

北西側 220 km (120 NM)

■関東に接近の可能性

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東海道沖

予報円の中心 北緯33度30分 (33.5度)

東経137度30分 (137.5度)

進行方向、速さ 北東 45 km/h (24 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

28日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯38度20分 (38.3度)

東経153度25分 (153.4度)

進行方向、速さ 東北東 65 km/h (34 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

■沖縄への影響は？

強い台風第７号は、２５日から２６日にかけて沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では暴風や大しけとなる見込みです。暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。

［気象概況］

強い台風第７号は、２４日９時には沖縄の南の北緯２０度５０分、東経１２４度３５分にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルで中心の南東側１１０キロ以内と北西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の南東側２８０キロ以内と北西側２２０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は今後、強い勢力で沖縄の南を北に進んだ後、進路を北東に変え、２５日から２６日にかけて沖縄地方に接近する見込みです。



［風の予想］

２４日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

八重山地方 東 １５メートル（２５メートル）

２５日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

八重山地方 北のち北西 ２０メートル（３０メートル）

沖縄本島地方 東 ２０メートル（３０メートル）

宮古島地方 北東 ２５メートル（３５メートル）

２６日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

八重山地方 北西 １８メートル（３０メートル）

沖縄本島地方 東のち南西 ３０メートル（４５メートル）

宮古島地方 北 ２３メートル（３５メートル）

大東島地方 南西 １５メートル（２５メートル）



［波の予想］

２４日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う

２５日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ６メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ７メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ７メートル うねりを伴う

大東島地方 ５メートル うねりを伴う

宮古島地方 ６メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う



［雨の予想］

２５日１２時から２６日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １００ミリ

宮古島地方 ８０ミリ

その後、２６日１２時から２７日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄本島地方 １２０ミリ



［防災事項］

沖縄本島地方では２５日は風が強まり、２６日は飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。先島諸島では２５日は非常に強い風が吹き、次第に暴風となる見込みです。暴風に警戒してください。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。暴風警報発表予定と最接近の予想は以下のとおり。

先島諸島（暴風警報発表予定）２５日朝（最接近）２５日夕方

沖縄地方の沿岸の海域はうねりを伴い、先島諸島ではしけており、沖縄本島地方と大東島地方では波が高くなっています。先島諸島では２５日から２６日にかけて、沖縄本島地方では２５日から２６日にかけて大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。

沖縄本島地方と先島諸島では、台風の進路等によっては２６日から２７日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

先島諸島では２６日にかけて、沖縄本島地方では２５日から２６日にかけて、発達した積乱雲の下での落雷や突風に注意してください。

■台風8号(ヒーゴス)

2026年06月24日16時5分発表

24日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

中心位置 北緯15度35分 (15.6度)

東経140度50分 (140.8度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)

25日3時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯17度00分 (17.0度)

東経138度10分 (138.2度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

25日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)

東経136度20分 (136.3度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

26日15時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯25度50分 (25.8度)

東経133度55分 (133.9度)

進行方向、速さ 北北西 35 km/h (19 kt)

中心気圧 1004 hPa

予報円の半径 210 km (115 NM)



■そもそも台風とは？

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17 m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風（偏西風）により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北～北西へ向かう性質を持っています。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。しかし、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2～3日で消滅してしまいます。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

※気象庁より

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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