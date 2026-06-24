まるでバレリーナ？ ナイスショットのたびにクルクルと回転するネリー・コルダ 自然体でメジャー3連勝に挑む！
ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。今季メジャー第3戦「KPMG全米女子プロ選手権」の練習ラウンドで、新しいクラブを使用。その劇的なパフフォーマンスに喜ぶ姿を動画で投稿した。
【動画】ネリー・コルダと帯同キャディが一緒にクルクル、練習ラウンドから息もピッタリ！
ティショットでも、セカンドショットでも、ナイスショットを放つたびにコルダは、まるでバレリーナのように両手を高く上げてクルクルと回転。時には回転しながらクリークにかかる石橋を渡ったり、さらに新しいポーズをとったりとすっかりご機嫌、リラックスムードにあふれていた。そして「最後にはスペシャルゲストが来ますよ」との言葉通り、動画の最後はティショットを打ち終えたコルダの隣でキャディも揃ってクルクルと回転。これにはコルダも大ウケ、全身で大笑いしていた。この投稿にツアー6勝を挙げている姉のジェシー・コルダやツアー3勝のローレン・コフリン（ともに米国）は「ジェイソン 笑」と帯同キャディの名前を挙げて楽しそうにコメントしていた。ファンも「いい回転だ、あなたたちは最高だよ！」「いつも私を笑顔にしてくれるね」「さぁ、歴史を作ろう！」などのコメントを続々と寄せていた。今季のコルダはダブルス戦を除くと、これまで8試合に参戦し4勝、2位3回、8位1回という完璧な戦績。しかもメジャー大会は2連勝中だ。今週のメジャー大会も制して、前人未到の年間グランドスラムに向けて、また一歩、駒を進めることができるのか。すべてのゴルフファンが注目する戦いは25日に幕を開ける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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