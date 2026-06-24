25日も九州では線状降水帯発生の恐れがあります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■九州で線状降水帯発生の恐れ 大雨災害の発生に厳重な警戒を

25日（木）も梅雨前線は九州から本州の南に停滞する予想で、前線上の低気圧が西日本から東日本を通過する見通しです。台風7号からの湿った空気も流れ込んで、前線の活動が非常に活発になる予想です。九州では線状降水帯が発生する恐れがあり、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。

＜線状降水帯半日前予測＞

福岡県 25日未明から朝にかけて

佐賀県 25日未明から朝にかけて

長崎県 25日未明から朝にかけて

大分県 25日明け方から昼前にかけて

熊本県 25日明け方から昼前にかけて

夜暗い時間帯に線状降水帯が発生する恐れもあるため、自治体からの避難の情報なども確認し、安全な場所でお過ごしください。

■東日本も広い範囲で雨 関東も激しい雨に注意

25日は西日本や東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。関東も朝から本降りの雨で、沿岸部を中心に激しい雨が降る恐れがあります。東日本の太平洋側でも警報級の大雨となる恐れがあり、道路の冠水などにも注意が必要です。西日本ではすでに300ミリ以上の雨が降っている所もありますが、さらに雨量が増える見通しです。土砂災害や川の増水や氾濫に警戒を続けてください。

関東甲信では、雨の影響で気温が大幅に下がる予想です。東京都心の最高気温は21℃と昼間も長袖が必要な気温となりそうです。東北北部や北海道は前日より上がる所が多く、札幌は26℃、秋田は29℃と真夏並みの暑さとなるでしょう。西日本は平年並みか低い所が多いものの、ジメジメした体感となりそうです。

【25日(木)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 26℃（+3 真夏並み）

秋田 29℃（+5 真夏並み）

仙台 24℃（±0 平年並み）

新潟 28℃（+4 7月中旬）

東京 21℃（-6 4月下旬）

名古屋 23℃（-3 5月上旬）

大阪 24℃（+1 5月上旬）

広島 23℃（+2 5月上旬）

福岡 26℃（+2 6月上旬）

■ダブル台風が北上中 台風7号は沖縄地方に接近の恐れ

台風7号は沖縄の南を強い勢力で北上しています。25日（木）から26日（金）にかけて暴風域を伴いながら、沖縄地方や奄美地方に接近する恐れがあり、暴風や高波に警戒が必要です。その後は速度をはやめながら本州の南を進む見通しで、27日（土）は西日本や東日本の太平洋側でも大雨になる恐れがあります。すでに梅雨前線の影響で大雨が続いている九州でもさらに雨量が増える恐れがあり、大雨による災害発生に厳重な警戒が必要となりそうです。

台風8号はマリアナ諸島近海を西寄りに進んでいて、あまり発達はしない見通しです。フィリピンの東を北上したあと、26日（金）には日本の南で熱帯低気圧にかわる予想となっています。台風としての直接の影響はない見込みですが、台風7号や梅雨前線に湿った空気を送り込む恐れがあるため、今後の情報にはお気をつけください。