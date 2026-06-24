◇MLB ドジャース12-3ツインズ(日本時間24日、ターゲット・フィールド)

ドジャースは打線が12得点と圧倒して快勝。犠牲フライで1打点を記録した大谷翔平選手について、ロバーツ監督が翌25日は二刀流出場を明言しました。

大谷選手はこの日「1番・DH」としてスタメン出場。初回は四球を選び、トミー・エドマン選手のタイムリーで先制のホームイン。同点の4回には好機で勝ち越しの犠牲フライを放ちました。

大量リードの9回の第6打席では代打を送られ途中交代。大谷選手は3打数無安打1四球1打点で、チームのスタメン野手は大谷選手以外ヒットを記録して、ツインズを圧倒しました。

ロバーツ監督は、9回の代打について、「簡単な判断だった。十分な点差があった。代打を出すのが適切だと感じた」と説明。翌日に先発登板を控える大谷選手の途中交代の理由を明かしました。

さらに翌日は、「打席に立つ予定」と二刀流での出場を明言。登板だけでなく、7本塁打を含む月間打率.333、OPS1.202を記録している打撃にも期待がかかります。

チームは、ここまで今季もナ・リーグ西地区の首位を走り、メジャー最高勝率を記録。チームの目標について問われたロバーツ監督は、「レギュラーシーズンの目標は地区優勝を果たし、ナショナルリーグ最高勝率を目指すこと。その先はまたその時に考える」と言及します。

続けて「ただ、そういうことを考えるにはまだ早いね。今の私たちにとっては、今夜のような攻撃を継続することの方が重要だ。ミネソタで3連勝するチャンスがあるし、この打席内容を維持して、これまで通りいい投球を続けること。それを積み重ねていけば、どこまで行けるか見えてくる」と、目前の戦いに集中する重要性を強調しました。