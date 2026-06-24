梅雨前線や低気圧の影響で、九州や四国では滝のような雨が降った所もあります。明日25日は、九州北部では午前中に線状降水帯発生の予測が出ており、近畿から東海、関東も朝から本降りの雨でしょう。台風接近前から大雨となっている所があり、影響は長丁場です。大雨や台風への備えを早めに行ってください。

明日25日は九州北部で線状降水帯発生予測 近畿〜関東も明日25日から警報級大雨か

今日24日(水)は、梅雨前線や低気圧の影響で、九州や四国では滝のような雨が降った所もあります。いったん雨が弱まっている所でも再び大雨となる見込みで、影響は長丁場です。



明日25日(木)は、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県では未明から昼前にかけて、「線状降水帯」の発生が予想されています。すでに台風接近前から大雨となっている所もあり、更なる大雨によって土砂災害などの危険度が一気に高まる恐れがあります。明るいうちに停電や大雨の備えを済ませておくと良いでしょう。



明日25日(木)未明には、東海や関東にも雨雲がかかり、朝の通勤通学時間帯は太平洋沿岸ほど本降りの雨となりそうです。しばらく前線が停滞するうえに、台風周辺の湿った空気の流れ込みが続くため、九州から関東にかけての広い範囲で、明日25日(木)から警報級の大雨が続く恐れがあります。雨の降り方に十分注意をしてお過ごしください。



〇予想降水量

24日18時から25日18時までに予想される24時間降水量(多いところ)

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 200ミリ

近畿地方 180ミリ

四国地方 250ミリ

九州北部地方 250ミリ

九州南部 150ミリ



その後、25日18時から26日18時までに予想される24時間降水量(多いところ)

関東甲信地方 100ミリ

東海地方 100ミリ

近畿地方 100ミリ

四国地方 120ミリ

九州北部地方 150ミリ

九州南部 120ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

台風7号は明日25日〜26日に沖縄に接近 27日は本州南岸を東進

台風7号は、明日25日(木)〜26日(金)は暴風域を伴ったまま、沖縄に接近します。

台風の接近に伴って、沖縄では26日(金)は雨や風が強まり、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。



その後、27日(土)にかけては、九州や四国、本州にも接近するでしょう。

本州に近づく頃には少し勢力は弱まる見込みですが、油断ができません。四国から近畿、東海、関東沿岸を速度を上げながら、東へ進む見込みです。



なお、台風8号は明日25日(木)はフィリピンの東を北上し、26日(金)には日本の南で熱帯低気圧に変わる見込みです。海岸付近はこの2つの台風の影響で、波が高くなるため注意が必要です。

27日は前線+台風本体の雨雲かかる 大雨の影響は長丁場

26日(金)にかけても九州から関東は断続的に雨が降り、雨量が増える見込みです。

特に、27日(土)は台風の接近で台風本体の雨雲がかかり、短時間に非常に激しい雨や激しい雨の降る所がありそうです。さらに風も強まり、沿岸部ほど横殴りの雨になる所もあるでしょう。



海も山も大荒れとなりますので、27日(土)は屋外のレジャーは控えた方が良さそうです。今後も台風の進路や影響によって予報が変わることもありますので、最新の情報をこまめにご確認ください。