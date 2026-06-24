「M6 Double」

ミミソラは、MUSE HiFiブランドのポータブルDAC/ヘッドフォンアンプ「M3 Ultra」と「M6 Double」を6月27日より発売する。価格はどちらもオープン。M3 Ultraの市場想定価格は19,980円前後。

MUSE HiFi「M3 Ultra」

M3 Ultraは、真空管内蔵ポータブルDAC/ヘッドフォンアンプ。ポータブル型デコーディングヘッドフォンアンプにミリタリーグレード真空管「JAN6418」を搭載したモデルで、手のひらサイズながらデスクトップアンプに迫る駆動力を目指して設計された。

本体重量は約55g。真空管を搭載しながら、コンパクトなサイズに高出力アンプ回路を凝縮している。デザイン面では「WORLD GATE + トゥルー・ホロー チューブデザイン」を採用。中空構造により真空管を衝撃から保護し、放熱性を高めるとともに、真空管そのものを見せるインダストリアルデザインとして仕上げている。

真空管には軍用規格の信頼性と耐久性を持つJAN6418を採用。温かみと豊かさを備えた真空管サウンドを実現するという。真空管をポータブル機器に搭載する際の課題となるマイクロフォニクスに対しては、3重防振テクノロジーを採用。

特許取得済みシリコン物理衝撃吸収構造、独自マイクロフォニクス対策アルゴリズム回路、システムレベル防振設計を組み合わせ、振動の影響を抑制する。

出力は3.5mmシングルエンドが460mW、4.4mmバランスが480mW。いずれも32Ω負荷時のA特性値で、さまざまなヘッドフォンを余裕を持って駆動できるとしている。回路は完全バランス設計で、クロストークを抑え、正確な音像定位を追求した。

DAC回路はデスクトップグレードをうたい、デュアルクロックによる高精度なデジタルオーディオ処理に対応。LPF電圧増幅、BUF電流増幅、パラレル強化電流増幅を含む多段階アナログオーディオ処理により、プロフェッショナルプレーヤーに匹敵する性能を発揮するという。

入力インターフェースはUSB-C。出力は3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスを備える。THD+Nは0.0004%、S/N比は120dB。サイズは65×47×17mm。

MUSE HiFi「M6 Double」

M6 Doubleは、MUSE HiFiによる電子管＋ニキシー管搭載ポータブルDAC/ヘッドフォンアンプ。軍用グレードの超小型直熱五極管NOS真空管「JAN6418」と、1950年代から広く普及した線形デジタルディスプレイであるニキシー管を組み合わせたモデルで、同ブランドは「世界初の電子管 + ニキシー管搭載ポータブルDAC/ヘッドフォンアンプ」としている。

JAN6418は、高域の倍音をなだらかに整えながら、温かみのある豊かな中域を実現するという真空管。MUSE HiFiは3年をかけて2世代の製品開発を行ない、チューブモードにおける出力を大幅に向上させ、真空管アンプに匹敵する性能を目指したとしている。

JAN6418電子管専用のショックアブソーバーシステムも搭載。カスタマイズされたゴム部品と懸架技術により、使用中の電子管を全方位から緩衝・吸振し、電流の安定化を図る。

電源部には、ニキシー管用170V、電子管用25Vの独立電源を採用。二次昇圧技術と分流電源供給により、バッテリー電圧を直接170Vまで昇圧し、MCUが20個のMOSFETを制御してニキシー管ディスプレイを駆動する。

音響アーキテクチャには、ESSのフラッグシップチッププラットフォームを採用。電子管とニキシー管の双方に特化して2年をかけて設計された「Double」アーキテクチャにより、HiFi回路と表示機構を融合した。希少金属を使用したカスタマイズコンデンサモジュールにより、170V＋25Vの電圧を安定させ、温度管理と熱設計にも配慮している。

Bluetooth機能も備え、Qualcomm 5125チップを搭載。デュアルDSP＋デュアルコアCPUアーキテクチャにより、Bluetoothオーディオとシステム動作の安定性を確保する。対応コーデックはLDACとaptX。

操作系は、同社M5を継承したシンプルな画面UIデザインを採用。従来の第2・第3階層の設定ページを廃止し、第1階層ページのみで構成することで、マニュアルなしでも直感的に操作できるとしている。

ニキシー管ディスプレイにはIN-17モデルを採用。世界最小クラスのニキシー管で、最大20,000時間という長寿命。

出力端子は3.5mmシングルエンドと4.4mmバランス。ゲインモードは低・中・高の3段階、フィルターモードは7種類を用意する。サウンドモードは真空管モードとトランジスターモードを切り替え可能。タイマーは10～60分に対応する。入力はType-C。

同梱物は、M6 Double本体、Type-C to Type-C充電ケーブル、USBプラグ、レザー保護ケース。