◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 練習日（２４日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

男女通じて国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会が２５日に幕を開ける。昨年から１億円増、優勝賞金は５４００万円から７２００万円にアップした。２０２４年大会覇者の小祝さくら（ニトリ）は「ホールインワンも１０００万円かかっているホールがあるので、ホールインワンを目指して明日から頑張りたい」と気合が入った。

今大会はホールインワン賞もツアー史上最高額の１０００万円が用意されている。今年は４番が１０００万円、９番は５００万円、１３番は７００万円、１５番は２００万円で、いずれも複数均等割り。昨年は１５番で達成した小野祐夢が１０００万円を獲得した。

今季開幕戦のダイキンオーキッドレディス以来ツアー３度目のエースをターゲットに掲げた小祝は「狙ってもなかなか入らない。気持ちだけは『入れてやる』っていう気持ちで打つけど、結果入らない。気持ちだけはしっかり狙っていきたい」と口にした。

今季はトップ１０がまだない。「先週はアイアンがあまり良くなかったので、そこが最終日にスコアを崩した結果につながった。今ショットも修正しながらやっている」と試行錯誤を続けている。

「よく勝ったなと思いながら、いつも回っている。あのときはフェアウェーキープができていた。このコースは風が吹くと難しいし、吹きそうな雰囲気なので、風に打ち勝ちながら、ピンに攻めていけるゴルフができたら」。モチベーション高く、２年ぶりのビッグトーナメント制覇を目指す。