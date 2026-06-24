【お肉なしでも大満足】厚揚げで旨み倍増、こってり濃厚「なす」おかず

なすが旬を迎えるこの季節、「また同じ味つけになってしまった…」と感じることはありませんか？実は、なすと厚揚げの2つの食材だけで、ご飯が進むこってりおかずがつくれるんです！お肉なしでも食べ応えたっぷりのレシピ3選、ぜひ試してみてくださいね。

▼外はカリッ、中はふわとろ！「照り焼き」

なすと厚揚げだけで作れるのに、食べ応えは抜群の照り焼きおかず。甘辛いタレがなすとカリカリになった厚揚げにからんで、箸が止まらなくなるおいしさです。

▼コクうまタレがたまらない「味噌炒め」

なすと厚揚げのシンプルな組み合わせなのに、しっかりとした味わいに仕上がる味噌炒め。ご飯との相性がよく、食卓に並べるとあっという間になくなりそうな1品です。

▼レンジだけで完成！「生姜甘醤油煮」

なすと厚揚げを使いながら、火を使わずに作れるのがうれしいレシピ。生姜の風味が食欲をそそり、温かくても冷やしてもおいしくいただけます。お弁当のおかずにもなりますよ。





なすと厚揚げの2つだけで、これだけバリエーションが楽しめるとは驚きですよね。旬のなすでぜひ試してみてください！