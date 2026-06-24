フリーアナウンサーの神田愛花（46）が24日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。番組スタッフの前職を明かす場面があった。

この日はハンバーガーをテーマにしたカードゲーム「バーガーバーガー」を実施。「ハライチ」岩井勇気が扮するキャラクター「バーガー卿」の、アシスタントを務める覆面の「バガくん」について、神田は「私、バガくん情報を入手しました」と切り出した。

そして「バガくんは、前職・国税局の人です」と明かすと、レギュラー陣は「ええーっ！」「ホントなの？」とびっくり。神田は「この姿で、我々の税金の納め具合を見に来てると思います」と指摘した。

しかし岩井の相方・澤部佑は「言ってもいいか確認してるんだね？神田さんは」と確認。「本人にちゃんと聞いてます。OKです」と胸を張る神田に、バガくんは無言で大きくうなずいた。

そんなやり取りに、スタジオでは「ヤバい！」「ちゃんと納めよう」「国税局の人間だったのか」との声が上がった。

またこの意外な“暴露”にネットでは「バガくん元国税局わろた」「バガくん本当に国税局の人だったの！？」「なぜ？w」「潜入捜査かもしれん…」「元国税局職員は草。なにがあってこんなところに…」「バガくんが国税局の仕事やめてバーガー卿の配下になった理由気になりすぎるwwwww」などのコメントがみられた。