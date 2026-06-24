ニューストップ > ライフスタイルニュース > 義父「妻の入院中は嫁の世話になるぞ」って嘘でしょ!? 空気の読めな… 義父「妻の入院中は嫁の世話になるぞ」って嘘でしょ!? 空気の読めない義父との同居決定！ 味方だと思った夫の反応は… 義父「妻の入院中は嫁の世話になるぞ」って嘘でしょ!? 空気の読めない義父との同居決定！ 味方だと思った夫の反応は… 2026年6月24日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 年に2回が限界だと思っていたのに毎日会うことになるなんて…。なんの修業？「育休中なんだろ」ってお義父さん。そうですけどアナタの面倒を見るための休暇ではないんですよ。子ども2人の育児に追われるなか、奥さんはなんとか食事を用意するのですが…!?>>【まんが】絶対に謝らない義父(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】絶対に謝らない義父 「読んだなら早く返信してよ」義母の本音がポツリ…長男嫁と次男嫁を比べる義母の態度がバレバレ過ぎる？ 娘の未来にあなたは必要ない…妻が下した最後の決断【夫から脱却できますか？ Vol.183】