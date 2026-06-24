モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。22年に亡くなった祖母で、世界的デザイナーである森英恵さん（享年96）について思いを語った。

星は慶大卒業の才女で、世界的なファッションショーにも出演するなど、モデルとして世界的に活躍。2017年には英恵さんとともに同番組に出演している。

トーク中、2025年10月号で「VOGUE JAPAN」の表紙を飾ったことを紹介された星は「実は、2004年の祖母の最後の引退のショーの時に発表したドレスでカバーを」と告白。「夢がかないましたね。『VOGUE』の表紙をいつかできたらうれしいなと思いながら、なおかつ祖母のデザインしたお洋服を纏って『VOGUE』に出れる日が来るなんて」と話した。

英恵さんのことは「ママモリ」と呼んでいたという星。英恵さんは「やっぱり家族をまとめてくれた存在でもある」とし、「亡くなって4年経ってからも、なおさら思いますね。3世代がみんなが一緒に集う場をいっぱい作ってくれたなあって」と語った。

黒柳は「人生で悩んだ時はママモリとお話しした？」と聞くと、星は「今でも実は、ちょっと思い悩んだ時は、ノートブックに、本当にママモリに語りかけるようにメモして。そうすると、次の日の朝になると、ふと目印というか、導いてくれるような感覚。30代になってから、やはりモデルを通して世界の美しい手仕事に触れることができて。今だからママモリに語りかけたいことだったり、聞きたいことも続々と湧き出てきて。不思議と時間の経過があっという間だけど、止まっているような感覚になります」と話した。