店内はペンギンだらけ…“ペンギン好きの聖地”と呼ばれる大須のカフェ 予約不要の『ペンギンアフタヌーン』が人気
「PG cafe」は、大須で14年以上愛され続ける、“ペンギン”がコンセプトのカフェです。
オーナーのペンギン好きがきっかけで始まった店ですが、今では来店客から寄贈されたグッズも加わり、1階から2階、天井に至るまで店内はペンギンだらけ。全国のペンギンファンが訪れるほか、この店を目当てに名古屋を訪れる外国人観光客もいるなど、“ペンギン好きの聖地”として知られています。
メニューもペンギン尽くしです。【ペンギンカフェラテ】は、オリジナルのデザイン型を使った5種類の絵柄から好きなデザインを選べます。
中でも一番人気なのが、予約なしでいつでも注文できる【ペンギンアフタヌーン】。ホットケーキやプリン、雪見だいふくなどのスイーツが3段のスタンドに並び、見た目にも華やかな一品です。
さらに、SNSで話題となっている「イクミママのどうぶつドーナツ」を楽しめるメニューも用意。東海エリアでは取り扱いが珍しいことから、多くの人のお目当てになっています。
＜メニュー＞
【ペンギンアフタヌーン】（1600円／1800円）
【ペンギンホットケーキ】（750円）
【おじや（チキン／サーモン）】（1200円）
【ペンギンカフェラテ】
【ペンギンマシュマロホットコーヒー】
【南極クリームソーダ】（各700円）
【ペンギンクリームソーダ（メロン・イチゴ・ブルーハワイ）】（900円）
＜ランチメニュー※12:00～16:00＞
【Penプレートランチ】（1300円）
【Guinプレートランチ】（1400円）
【Sanプレートランチ】（1500円）
※2026年4月2日時点の情報です