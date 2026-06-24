大丸松坂屋百貨店主催のバーチャルフォトアワード『Daimaru Matsuzakaya Virtual Photo Awards vol.3』（DMVPA3）の受賞作品展が、6月30日から7月5日まで金沢21世紀美術館市民ギャラリーBで開催されることが発表された。

【画像あり】過去最多となる342作品の応募から選ばれた受賞作品

同アワードは、VRChatなどのバーチャル空間で撮影した写真を現実世界の作品として鑑賞する“バーチャルフォトグラフ”をテーマとした公募企画。3回目となる今回は「私がバーチャルフォトを撮る理由」をテーマに作品を募集し、過去最多となる342作品の応募が集まった。メタバースに知見の高い有識者に加え、写真・映像文化の発展に携わる学芸員らが審査を担当し、最優秀賞1作品、優秀賞5作品、審査員賞4作品が選出された。

最優秀賞には、化野（あだしの）による『其処にいた記録が欲しいから』が選ばれた。

審査員は小山順一朗（東京藝術大学教授）、せきぐちあいみ（VRアーティスト）、田坂博子（東京都写真美術館学芸員）、山田裕理（東京都写真美術館学芸員）の4名が務めた。

受賞作品展はリアル会場とバーチャル会場の2か所で開催される。リアル会場は金沢21世紀美術館市民ギャラリーBで、開催時間は10時から18時まで（最終日のみ17時終了）。Virtual Photography Showcase2026（VPS2026）との同時開催展となる。

バーチャル会場は、大丸・松坂屋がオリジナルで制作したVRChat内ワールド『ART Frame -Daimaru Matsuzakaya-』にて展示される。入場料は無料。

あわせて、会期中の7月4日には金沢21世紀美術館市民ギャラリーBにてトークイベントが開催される。「バーチャルフォトの可能性」をテーマに、VPS2026主催のAmaNeko、DMVPA3審査員を務めた小山順一朗が登壇する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）