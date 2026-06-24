2歳から筆を執る7歳の天才アーティスト・たけいなぎ、初絵本『ゆめみるねこ』刊行

7歳のアーティスト・たけいなぎの初絵本『ゆめみるねこ』が、6月24日に光文社より発売された。あわせて、刊行を記念した原画展、ポップアップストア、サイン会の開催が決定した。

【写真】「絵を描くことが大好き」と語る7歳のアーティスト・たけいなぎとは

たけいなぎは2018年ロンドン生まれ。2歳で筆を執り、幼稚園年中の頃には160枚もの作品を制作した。5歳の時に自ら構成・制作した全19枚の絵本を完成させたことをきっかけに、画家・絵本作家を志す。迷いのないスピード、繊細さと大胆さが共存する色使いが特徴で、学展をはじめ複数の絵画コンクールで受賞。Instagramのフォロワーは6万人にのぼり、国内外でファンを増やしている。

『ゆめみるねこ』は、おうち猫のギネスとピムスが外の世界に出かけ、「もしも別の動物になれたら」と夢を膨らませる物語。猫から海の王様、巨大なジンベエザメ、百獣の王ライオンへと、動物たちの「なりたい自分」という願望が自由奔放に連鎖していく。「じぶんがじぶんであることをたのしむのだ！」という「ねこ神さま」の言葉を通して、自分らしく生きる幸せを鮮やかな色彩で描く。

Instagramでの情報解禁後、わずか1日で1万件以上のいいねを獲得した本作。刊行を記念し、7月2日から31日まで大垣書店 麻布台ヒルズ店の絵本売り場にて原画展を開催する。会期中の7月12日14時からはサイン会も実施。参加には同店舗での『ゆめみるねこ』購入が条件となり、先着50名に整理券が配布される。

また、代官山 蔦屋書店 2号館1階では、6月24日から30日まで新発売フェアを開催。続いて8月22日から9月4日まで「たけいなぎ POP UP store」が開催され、Tシャツやトートバッグ、アクリルキーホルダーなど『ゆめみるねこ』のオリジナルグッズが販売される。8月23日14時からはサイン会も予定されており、絵本の購入、もしくは関連グッズを3,000円以上購入した者が対象となる。

なお、Amazonと楽天ブックスでは10月30日までの期間限定特典として、オリジナルのスマホ＆PC用壁紙がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）