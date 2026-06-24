TUYに、なんとも不思議で、思わず顔がほころんでしまう「あたたかい」スクープ動画が飛び込んできました。

【画像】コイに恋するカメの不思議な動き

舞台は山形市内の小さな川。サスペンスから恋愛ドラマへと急展開する、ちょっとしたドラマがありました。

もしお時間があれば、ほんの少しの時間、のぞいてみてください。（動画推奨）

忍び寄る黒い影…クマ、ではなく？

6月24日の午後2時過ぎのこと。山形市内を散歩していた40代の男性は、通りかかった小川に目をやりました。ここのところ市街地でのクマ目撃情報が多く、「クマは川づたいにやってくる」とも言われているため、「まさかクマはいないよな…」と周囲を警戒しながら歩いていたのです。

すると、水面下で動く「黒い影」を発見。何だ？と目を凝らすと、そこを泳いでいたのは1匹の黒いコイでした。そして、そのすぐ傍らには、なぜかピッタリと寄り添う黒いカメの姿が。あまりの違和感に、男性は思わずスマートフォンを構え、動画の撮影を始めました。

見つめ合うふたり。コイにカメが恋をした？

カメラが捉えたのは、なんとも奇妙でロマンチックな光景でした。

コイが泳ぎ出すと、その後を追うようにカメも懸命に泳ぎます。それだけではありません。なんと、コイとカメが水中でピタリと静止し、真正面から向き合い始めたのです。その姿は、まるで互いの顔をじっくりと愛でるかのよう。

撮影していた男性も、これには思わずニッコリ。「まるでカメがコイに恋をしているようでした。いちゃついているのかとすら思いましたよ」

波乱の恋路！？現れたのは「恋のライバル」か？

しかし、ドラマチックな恋路には障害がつきもの。甘い時間を切り裂くように、突如として「第2のコイ」がやってきたのです。事態の急変を察知した男性はすぐさまカメラを動かし、この乱入者をロックオンします。

新手のコイは、見つめ合う2匹の間へ割って入るように突進。

あわてたのか、本命のコイはスピードを上げて逃げるように泳ぎ出しますが、カメも猛ダッシュで追走します。カメとは思えないすさまじい泳ぎです。

水中で弧を描くようにぐるぐると入り乱れる、コイとカメとコイ。まさに種族を超えた三角関係が勃発したかのようでした。

おっと、間違えた？？

あまりの混乱に、カメもパニックに陥ったのでしょう。

一時、乱入してきたコイの後を追ってしまうという痛恨のミスを犯す場面も。「おっと、人（魚）違いだ」と言わんばかりにすぐさま間違いに気づくと、再びお目当ての本命コイの元へと軌道修正をしました。

しかし、その直後にまたカメは介入したコイを追いかけます。しかも結構な勢いで。そうか、「じゃまするんじゃないよ！」と怒ったのかもしれません。

3匹はどこへ…

介入したコイの背を追いかけ、カメはその場を離脱していきます。そして、その後ろを最初のコイが追っていく・・・。

まるで「けんかはやめて！」と言わんばかりに。動画は、そんな場面で途切れました。

種族を超えた奇妙な恋（コイ）は、果たしてどんな結末を迎えたのか。

撮影した男性は「コイ、カメ、コイと連なって去っていきました」と続きが気になって仕方ない様子で語ります。初夏の山形の小川には、私たちの知らない小さなドラマが隠されていたようです。