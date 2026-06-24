今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第63回（2026年6月24日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

尼さんと芋男

『風、薫る』の特徴のひとつに、恋愛のように見えて、なかなか発展しない傾向がある。それっぽい要素をチラつかせるだけで、核心的なところを引き伸ばしていく。

りん（見上愛）を健気に思いを寄せているのはシマケン（佐野晶哉）で、そこに虎太郎（小林虎之介）も再び参戦してきた。一方、直美（上坂樹里）は軍人・小川吾郎（甲斐翔真）と出会う。出会いは最悪。はたして今後どうなるか。

病院の重症病室に第62回で初登場した小川がやって来た。

薩摩弁で入院患者と話している。小川は幼馴染の見舞いにぼた餅を持ってきたが、担当の直美は食べることを許さない。

これを食べたら治療が後戻りになると患者に厳しく注意する。それを聞いていた小川は「女ならもっとやさしく、言い方ってものが（あるだろう）」と咎める。

「これでも控えめです」「やさしい暴力になります」と直美は反論する。



「患者さんを思うのに男も女もありません」

小川のなかに男女不平等な考え方があることを指摘する直美に、「えらそうな尼さんじゃい」と小川は不服そう。

彼が「尼さん」と思い込んだのは、キリスト教の修道女の雰囲気を制服に感じたのだろう。修道女は慈悲深く、やさしいイメージがなんとなくあるかも。

まだまだ看護婦という職業は世間に認知されていない。

ただ、直美も「これでも控えめ」と言いつつ、小川にぼた餅を突き返す態度はあまりいい感じではない。事務的に振る舞うところがフユ（猫背椿）やヨシ（明星真由美）に似てきている。

間にはさまっている患者さんがかわいそうだ。余計なお世話だが、病人にはストレスを与えないほうがいいのではないだろうか。

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