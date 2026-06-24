「日本には簡単に勝てる」怪物ロナウドが森保Jを軽視→宿敵・韓国が異例の“反論”「日本を甘く見てはならない」【W杯】
宿敵が異例の“反論”だ。
現在、北中米ワールドカップのF組で２位の日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する可能性が高まっている。
ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、怪物の異名で知られる同国の英雄ロナウド氏が、この状況を受け、対戦相手に関してずばり言及。「どの対戦カードが最も楽か」と問われ、こう答えた。
「日本とスウェーデンだと思う。オランダ戦は避けた方がいい。まだ戦うには早いからだ。オランダとの対戦に備える準備はまだ整っていない。大会が進むにつれて、我々は成長していく。成長はするだろうが、まだ（オランダと戦う）準備はできていない。日本とスウェーデンは簡単に勝てる相手だと思う」
簡単に勝てる相手だと思う――特にこの部分が日本で大きな話題になるなか、韓国メディア『Sports Chosun』も鋭く反応。「ブラジルのロナウドが日本を軽視『ブラジルが難なく勝てる国』」と題した記事を掲載し、次のような見解を示した。
「日本をそれほど軽視してはならないだろう。彼らはオランダと２−２で引き分けるほどの底力をこの大会で証明した。チュニジア相手にも４−０の完勝を収めている。さらに、昨年10月の親善試合で日本は、韓国を５−０で粉砕したブラジルを３−２で破った例もある。ブラジルが1.5軍で臨んだことを考慮しても、大きな番狂わせだった」
『Sports Chosun』はそして「客観的な戦力は当然、ブラジルの方が上だが、日本を甘く見てはならない」と締め括った。
永遠のライバルであり、その趨勢をどこよりも注意深く観察してきた韓国だからこそできる指摘と言えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在、北中米ワールドカップのF組で２位の日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する可能性が高まっている。
ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、怪物の異名で知られる同国の英雄ロナウド氏が、この状況を受け、対戦相手に関してずばり言及。「どの対戦カードが最も楽か」と問われ、こう答えた。
「日本とスウェーデンだと思う。オランダ戦は避けた方がいい。まだ戦うには早いからだ。オランダとの対戦に備える準備はまだ整っていない。大会が進むにつれて、我々は成長していく。成長はするだろうが、まだ（オランダと戦う）準備はできていない。日本とスウェーデンは簡単に勝てる相手だと思う」
簡単に勝てる相手だと思う――特にこの部分が日本で大きな話題になるなか、韓国メディア『Sports Chosun』も鋭く反応。「ブラジルのロナウドが日本を軽視『ブラジルが難なく勝てる国』」と題した記事を掲載し、次のような見解を示した。
『Sports Chosun』はそして「客観的な戦力は当然、ブラジルの方が上だが、日本を甘く見てはならない」と締め括った。
永遠のライバルであり、その趨勢をどこよりも注意深く観察してきた韓国だからこそできる指摘と言えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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