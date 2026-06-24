映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の公式Instagramが更新され、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と、関西ジュニアの西村拓哉に、Snow Manの向井康二が加わった集合ショットを公開した。

【写真】Snow Man向井康二＆Aぇ! groupが並んで笑顔でピース

■映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に向井康二がサプライズで駆けつける

現在公開中の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の大ヒット御礼舞台あいさつが6月23日に東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われ、Aぇ! groupの4人と西村が登壇した。イベント中盤、前作の実写映画『おそ松さん』で主人公の“おそ松”を演じ、今作にも「旧・おそ松」として出演している向井が登場。登壇メンバーにも完全シークレットのサプライズ登場で会場を大いに盛り上げた。

本投稿では「宣伝日誌ぇ! 先ほど行われた大ヒット御礼舞台挨拶でのAぇ! group、西村拓哉さん、向井康二さんのオフショットをお届け」と熱くコメント。左から佐野、正門、向井、末澤、小島、西村が並び、全員が満面の笑みでピースサインを繰り出す極上の笑顔ショットを公開した。

SNSには「優しい笑顔！」「みんないい笑顔！」「でこぼこ並びかわいい」「みんな顔小さい！」「康二くんの存在感がすごい」「みんな可愛い」といった歓喜の声で溢れている。

■舞台あいさつでのショットも公開！6人で“シェー”

また、「大ヒット御礼舞台挨拶 旧・おそ松役の向井康二さんがサプライズで登壇 Aぇ! group、西村拓哉さんと撮影の裏話などをお話しいただきました」と現場の興奮を伝え、舞台あいさつでの臨場感溢れるショットも公開。

客席の中で6人が並び、おそ松さんを象徴するお馴染みの“シェー”ポーズを決めている全体写真（1枚目）をはじめ、末澤、正門、佐野、小島、西村、そして向井の圧倒的なビジュアルが際立つソロショット（2～6枚目）、向井がいきなり現れてビックリしている瞬間を生々しく収めたショット（7枚目）なども公開された。