亀梨和也、宇野昌磨が『櫻井・有吉THE夜会SP』で人生初バイト！慣れない接客に大苦戦

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亀梨和也と宇野昌磨が、6月25日放送のTBS『櫻井・有吉THE夜会SP』にスタジオゲストとして登場する。

■亀梨和也と宇野昌磨が話題の行列店に潜入

亀梨和也が話題のイタリアンレストランで人生初バイト。飲食店バイトの基本「皿洗い」から15分で6品の注文をさばく大忙しのキッチン調理まで、そつなくこなす亀梨をとんでもない試練が襲う…！

そしてもうひとり、人生初バイトに挑むのが、フィギュア・五輪メダリストの宇野昌磨。大の肉好きということで今話題の“川崎町焼肉”の名店でアルバイト。 「人と話すのが苦手」という宇野は、慣れない接客に大苦戦…。無事に仕事をやり遂げることができるのか!?

さらに、亀梨が先輩・櫻井翔とスタジオで仲良くペスカトーレ作り。料理上手な亀梨と、料理の腕前は壊滅的な櫻井…。いったいどんなパスタが出来上がるのか!?

なおスタジオには、亀梨和也、宇野昌磨の他、小田切ヒロ、島崎和歌子、高島礼子ら多数のゲストが登場する。進行役は藤本美貴が務める。

(C)TBS

■番組情報

TBS系『櫻井・有吉THE夜会SP』

06/25（木）20:54～22:57

MC：櫻井翔 有吉弘行

進行：藤本美貴

スタジオゲスト（50音順）：宇野昌磨、エルフ（荒川・はる）、小田切ヒロ、亀梨和也、島崎和歌子、高島礼子、長谷川忍（シソンヌ）、森田哲矢（さらば青春の光）

■関連リンク

『櫻井・有吉THE夜会』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/the-yakai/