21日（日本時間22日）のサウジアラビア戦で、待望のワールドカップ初ゴールをマークしたスペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）に対し、レジェンドたちが次々と賛辞を贈っている。次世代のスーパースターと目される18歳の若き天才について、米メディア『FOXスポーツ』で解説を務めているズラタン・イブラヒモビッチ氏は「彼は世界最高の選手だ」と称賛した。

■「見ているだけで笑顔になる」

サウジアラビア戦で初先発を果たしたヤマル。前半10分、FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）の折り返しを右足で押し込み、待望のＷ杯初ゴール。電光石火の一撃で、4－0の快勝に貢献した。

4月に左もも裏を負傷した影響で、現在も完全復活には至っていない状況。そのため、この日も先発出場を果たしたものの、前半で退いた。それでも、記念すべきゴールを挙げて「夢がかなった。前回のW杯は授業で見ていた」と明かし、初々しさをのぞかせていた。

神童のパフォーマンスにレジェンドたちも反応。マンチェスター・ユナイテッドのエースとして活躍した元イングランド代表のウェイン・ルーニー氏は「彼のことが大好きなんだ。見ているだけで笑顔にさせてくれる。彼は楽しさと喜びを持ってプレーしている」と、英放送局『BBC』に対して語った。

■「ボールを持てば何かが起きる」

その上で、「スペインは彼が16歳の時にユーロ（欧州選手権）を制した。そして今、彼はさらに成長している。18歳の選手を指してこう言うのはおかしな感じもするが、彼はスペイン代表の選手全員に対し、『W杯を勝ち取れる』という大きな自信と信念を与えている」とし、18歳がすでにチームの中心になっていると伝えた。

また、米メディア『FOXスポーツ』で解説を務めている元スウェーデン代表ズラタン・イブラヒモビッチ氏も「彼は世界最高の選手だ。特別なんだ」と強調、ヤマルが持つ才能を称賛した。

「彼がボールを持てば、必ず何かを起こしてくれる。自分の前に相手DFが2、3人いてもお構いなしだ」と話し、数的不利でも創造性を発揮してチャンスを作り出すと指摘した。

スター選手を揃えるスペイン代表の中にあって、ひと際輝くヤマル。Ｗ杯制覇へ向けて、すでに無敵艦隊をけん引する存在になっている。