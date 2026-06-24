ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、「サーティワン アイスクリーム」と初めてコラボレーションした新作コレクションを、6月26日（金）から全国の店舗と公式WEBストアで発売する。

Maison de FLEURと「サーティワン アイスクリーム」が初コラボレーション

今回は「ポッピングシャワー」「ベリーベリーストロベリー」「ストロベリーチーズケーキ」「チョップドチョコレート」などの人気フレーバーをデザインに落とし込んだコレクションで、バッグ・チャーム2型・ポーチ・パスケース・タオルハンカチの全6型がラインアップする。

アイスクリームが散りばめられたオリジナル総柄の「サイドポケットトート」（ライトピンク・8800円）や、人気フレーバーをイメージしたフルールテディにフレーバーごとのカラーやビーズを組み合わせた「ベアチャーム」（アイボリー・ライトピンク・ブラウン・ミント・4200円）がお目見えする。チャームには、サーティワン アイスクリームを象徴するピンクスプーンをイメージしたサテンリボンがあしらわれている。

「サーティワン サイドポケットトート」（ライトピンク・8800円）

「サーティワン ベアチャーム」（アイボリー・ライトピンク・ブラウン・ミント・4200円）

アイスクリームとリボンがポイントの「ラウンドポーチ」（アイボリー・ライトピンク・ミント・5500円）と「パスケース」（アイボリー・ライトピンク・4950円）も登場。

「サーティワン ラウンドポーチ」（アイボリー・ライトピンク・ミント・5500円）

「サーティワン パスケース」（アイボリー・ライトピンク・4950円）

「アイスクリームチャーム」（アイボリー・ライトピンク・ミント・4400円）は立体的なアイスクリームモチーフになっている。カップに入った「タオルハンカチ」（アイボリー・ライトピンク・ブラウン・ミント・1980円）は、サーティワンのロゴが入っている。

「サーティワン ラウンドポーチ」（アイボリー・ライトピンク・ミント・5500円）

「サーティワン タオルハンカチ」（アイボリー・ライトピンク・ブラウン・ミント・1980円）

全国のMaison de FLEUR店舗でコラボ商品を税込1万円以上購入すると、全国のサーティワン アイスクリーム店舗で使える「500円ギフト券」がもらえる特典もある。数量限定のためなくなり次第終了となる。

Maison de FLEURとサーティワン アイスクリームのコラボ商品は、全国のMaison de FLEUR店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売する。公式WEBストアでは6月19日（金）から先行予約を受け付けている。価格は税込み。