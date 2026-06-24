『LOVED ONE』山口紗弥加「幸せすぎてどうしよう」涙ながらに語った現場への感謝
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の最終話が24日に放送されるのを直前に控え、クランクアップを迎えた主要キャストからコメントが到着した。
【写真】クランクアップを迎えた『LOVED ONE』主要キャスト陣
最後のシーンを撮り終えて花束を受け取った山口は、感謝の言葉を伝えようとするものの「皆さん、ありがとうございました。本当にありがとう……やばい（笑）」と思わず涙腺が崩壊。感極まって花束で顔を隠してしまうおちゃめな姿に、スタッフからは「顔が見たい〜！」と愛あるツッコミが飛び交い、現場は最後まで明るくにぎやかなムードに包まれた。
山口は、「本当にすみません。こんなに泣ける現場があったかなと…感激して言葉にならないのですが」と声を詰まらせながらも、「限られた条件の中で、大人たちがこれほどまでに情熱を捧（ささ）げられる時間がすごく愛おしく、毎日、毎日、幸せを感じていました！」と作品への深い愛を語る。「私は14歳でフジテレビのドラマでデビューさせていただいてからたくさんお世話になっています。大好きなスタッフさんたちとの再会もあり、新しい出会いもありました。幸せすぎてどうしようって感じです。やっぱり、こんな“いい出会い”があると、この仕事って本当にやめられないなと思える毎日でした。皆さんともう一度ご一緒できるように精進してまいります！本当にありがとうございました！」と、最後は涙を吹き飛ばすような満面の笑顔で、元気いっぱいに手を振って締めくくった。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
【写真】クランクアップを迎えた『LOVED ONE』主要キャスト陣
最後のシーンを撮り終えて花束を受け取った山口は、感謝の言葉を伝えようとするものの「皆さん、ありがとうございました。本当にありがとう……やばい（笑）」と思わず涙腺が崩壊。感極まって花束で顔を隠してしまうおちゃめな姿に、スタッフからは「顔が見たい〜！」と愛あるツッコミが飛び交い、現場は最後まで明るくにぎやかなムードに包まれた。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。