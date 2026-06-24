サッカー日本代表は日本時間24日、アメリカ・ナッシュビルで練習を行い、5大会選出のベテランDF長友佑都選手がピッチ上で献身的なプレーを続けるMF堂安律選手を絶賛しました。

前回大会は2得点の活躍をみせた堂安選手。今大会は背番号10を背負っています。オランダ、チュニジア戦ともに、ウイングバックに入り、テレビ中継の解説を務めた本田圭佑選手もその守備を高く評価していました。

2試合ベンチから見守る長友選手は、堂安選手のプレーを熱弁。「前の選手がみんな点をとる中で、10番をつけていて、彼は自分の点も取りたい中で、ディフェンダーかのような激しい、本当に泥臭いプレーで守備をしている姿を見て、僕自身が感動しちゃったというか、勇気をもらえた」と熱く語ります。また、「自分のエゴといったものを出さずにチームプレーに徹する彼の忠誠心というのは、非常に勇気づけられました」と続けました。

そんな献身さをみせるからこそ、長友選手が堂安選手に期待するのは得点。「やっぱりチームのために戦っている。点は取れていないけど、泥臭いプレーで忠誠心を持ってやっている選手のところに、最終的にボールがこぼれると。そしてその選手が(ゴールへ)持って行くと。ということは、自分の願望としてもなりますね」と話しました。