アルコ＆ピースの平子祐希が、子育てについての考えを明かし、横澤夏子や子育て中のママたちを感動の涙に包んだ。

【映像】アルピー平子、妻と子供の家族ショット

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。6月23日の放送回では、「ママ会ライブ昼の部」と題して、ゲストに1児のパパであるこっちのけんと、2児のママである菊地亜美、2児のパパであるアルコ＆ピース平子祐希、1児のママである益若つばさが登場した。

現在14歳の長男と12歳の長女のパパである平子。先日、スマートフォンに昔の子供たちの姿が表示された際、「もし、この頃の長男と長女に1日だけ会えるなら、いくら出す？」と妻から投げかけられたと言う。

平子夫妻が話し合いを重ねた結果、最終的に導き出した金額は「2億近く」。スタジオ一同から「それは出しすぎ！」と驚きの声が上がる中、平子は客席で赤ちゃんを抱っこする大勢の保護者たちに向けて「今、皆さん本当に大変だし、こんなこと言っても『現在進行形の苦労を知らないで』と思われるかもしれないですけど」と、毎日の夜泣きや寝かしつけに追われる親たちの苦労に寄り添いつつも、「皆さん、今、毎日2億を得ていると思って」とメッセージを送った。

さらに平子は「もう絶対に胸元で寝てくれることなんか無くなる。泣いて手を広げて来てくれることにどれだけの価値があったか」と熱弁。現在は12歳になった長女から、テレビの前を横切るだけで舌打ちをされる日々を過ごしているとユーモアを交えて笑いを誘いつつも、「今」という瞬間の尊さを伝えた。

この言葉に、会場では涙を流すママたちが続出。同じく3人の子供を育てる横澤も涙を堪えきれず、「2億の価値あるって聞いたら泣いちゃった。明日も、2億稼げるから」とティッシュで涙を拭いながら深く共感していた。