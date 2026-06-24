昨年１１月、営業中の店内にクマが侵入する騒ぎがあった秋田県能代市の「イオン能代店」で２２日、クマ出没時の対応や地域との連携を確認する訓練が行われた。

全国のイオンでクマ出没を想定した訓練は初めて。

市中心部にある同店は昨年１１月１６日午前、自動ドアから営業中の店内に体長約８０センチのクマが侵入。従業員がとっさの判断でバリケードを築くなどしてクマを閉じ込め、約２時間半後に駆除した。

同様の事態に備えようと、今回の訓練には従業員のほか、市の担当者や能代署員、地元商店街の振興組合員ら約１００人が参加した。体長約１メートルの特製のクマパネルを使い、商店街にクマが出没すると防災無線で知らせ、能代署はパトカーを巡回させ「クマが出没しました。自宅に避難してください」と呼びかけた。

自動ドアからクマが侵入すると、従業員が笛を鳴らして緊急事態を館内に知らせた。駆けつけた警備員は買い物かごや荷台でバリケードを作り、さすまたを持って侵入に備えた。クマが１階の隅まで移動すると、防火シャッターを下ろして進路を塞いだ。慌ただしい店内では従業員が利用客を誘導し、階段で２階に避難させる場面もあった。

イオンは今回の訓練を踏まえたクマ出没対応マニュアルを整備して全国の店舗で運用していく方針。イオン能代店の伊東幸成店長は「お客様と従業員の安全が一番。教訓を生かしていきたい」と話した。