タレントの小森純（40）が19日、自身のYouTubeチャンネル「JUN CHANNEL 小森純」を更新。長男と次男を「山村留学」に行かせたことを改めて明かし、変化を話した。

現在小森は12歳、10歳、3歳の3兄弟の母。数か月前からYouTubeやSNSで長男と次男を沖縄・渡嘉敷島に「山村留学」させたことを明かしており、今回の動画では、山村留学に行かせた理由、その後の子供たちの変化について語った。

留学を決断した理由については「大変だったの去年。こんなことはね、他人様になかなか言えない。大変なの育児って」と切り出し、家ではテレビゲームばかり、学校でトラブルがあったといい「まぁひどかったわけですよ。荒れてた」と表現。

子供たちの生活を「1回リセットさせてあげたい」と、渡嘉敷島で子供たちの留学を受け入れている家庭に2泊3日の“プチ留学”をさせたと説明した。

島で動物の世話をしたり、魚や貝を獲って食べ、洗濯や身の回りの世話も自分でやったという兄弟。帰宅直後から変化があったといい、食事中に「肘を付かない」と兄弟で注意し合う様子や、荷ほどきも率先して行う姿を振り返り「めちゃくちゃ成長したんです」と話した。

留学から1カ月ほど経った今でも、「ナチュラルに手伝えるようになった。前までは“ゲームやってるから嫌だ”とか“無理！やんない！”とかだったんだけど、やれるようになった」と子供たちの成長を喜んだ。