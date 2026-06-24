元朝日放送テレビ（ABCテレビ）のアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとアーティストとして活動する東留伽が、6月23日に自身のInstagramを更新。デコルテ丸出しの黒ドレス姿を披露し、ファンから歓声があがっている。

《パリで29歳の誕生日を迎えました！》と綴った東は、デコルテがあらわになった黒のドレス姿で凱旋門をバックに写る自身のショットなどを公開した。さらに、《2年ぶりにフランスの友人達と再会し、また勇気をもらいました。》などとフランスのパリに留学していたころの友人たちとの再会も報告した。

東は2026年1月末をもって、5年9カ月在籍したABCテレビを退職している。スポーツ紙記者が言う。

「東アナは大阪生まれの北海道育ち。札幌南高校から大阪大学人間科学部へ進み、卒業後の2020年に、ABCテレビにアナウンサーとして入社しました。『朝だ!生です旅サラダ』の人気コーナー『日本全国コレうまの旅』の取材リポーターとして、親しみやすい人柄が視聴者の共感を呼び、一躍、人気者となりました。そして2023年9月に休職し、フランスへ留学。2024年6月に復職すると、2025年4月から退職するまで、ニュース情報番組『教えて!ニュースライブ 正義のミカタ』で、キャスターである東野幸治さんのアシスタントを務めていました。また、2025年4月から東京大学大学院に入学し、美学芸術学を学んでいます。2026年3月には初めての絵画の個展を開き、話題となりました」

東の美スタイルファッションにコメント欄にはファンから誕生日を祝福するコメントが多数寄せられているほか、《綺麗なデコルテライン》《年々、お綺麗になっておられる気がします。》《肩出しのドレスがお似合いですネ》などと称賛が寄せられている。

2025年、「FLASH」が企画する「地方局アナグランプリ」の近畿ブロックで3連覇を果たした東は、本誌「SmartFLASH」（2025年10月28日配信）のインタビューのなかで、9カ月間留学したフランスについてこう話していた。

「フランスの方、ぜんぜん働かないんですよ（笑）。本当にアバウトだし、時間通りに来るなんてありえないし、できるだけ早く仕事を終わらせて家に帰る。そして家で家族と一緒に食事をして、そういう時間を大切にする。これで、どうやって社会が成り立っているんだろうと思った時期もありましたが、私も、そんな時間の流れのなかで暮らすうちに、本当に人生を楽しむこと、本当の豊かさとは何なんだろうと考え直しました」

また、留学先にフランスのパリを選んだのは、絵の勉強をしたかったことも大きかったという。

「スケッチを描いたり、ヌードデッサンをしたり、学校にも通っていました。いまも副業として、絵を描く活動も続けています。じつは、9月の二科展で、絵画の部で入選したんです。ギャラリーさんにも、少しずつですが出してもらえるようになりました。ちょっとずつ認めてもらえるようになったことはうれしいですね。最近は、人物画や明るい絵を描くことが多いです。絵を描き出すと無心になってしまうので、放っておいたら平気で6時間ぐらい描いています。もっとこうしたいとか、悔しいなとか。どうやってこの絵を完成させようかと思っているときは、山登りをしているような気持ちですね。本当にクリエイティブなことは楽しい。しゃべることとはまったく違う表現なので、そこで、自分がいままでアナウンサーとしては出せなかった部分を出せるようになって、うまくバランスが取れているのかもしれません」

フランス留学を経て、人生を見つめ直した東。パリでの友人たちとの旧交を温めたようだ。