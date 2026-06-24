＝LOVE「メンバー10人で東京ドーム行けるかなって不安になった時もありました」リーダー山本杏奈が語った本音 10年目目前での夢実現、ファン＆指原莉乃への感謝も【＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”」】

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