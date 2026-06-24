3児の母・中村仁美アナ、“中学生男子弁当”8種披露「予想に反し大好評」のバジルチキンソテー・ゴロッとヤンニョムチキン…「おかず毎日変えててすごい」「手が込んでる」
【モデルプレス＝2026/06/24】フリーアナウンサーの中村仁美が6月24日、自身のInstagramを更新。長男のために作った8日分の弁当を公開し、話題となっている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「ヘビロテメニューになりそう」チキンソテーなど“中学生男子弁当”8種
中村は「お弁当備忘録」「＃中学男子弁当」つづり、8日分の弁当をコラージュにした写真を公開。バジルチキンソテー弁当、絶対焦がしてしまうというウインナーや卵を挟んだロールパンサンド弁当、ゆで卵やキュウリ、おにぎり2個が添えられた冷やしうどん弁当、豚キムチ弁当、大きなヤムニョムチキンがゴロっと入った弁当、ゆで卵が添えられた、具沢山のソース焼きそば弁当、ボリュームたっぷりのソースカツ弁当、スープジャーに入った豚汁と炊き込みおにぎりが3個付いた弁当となっており、バラエティ豊かなラインナップとなっている。
また「大人味かな？と、心配していたバジルチキンソテー 予想に反し大好評」「下準備も簡単なので キンパに並ぶヘビロテメニューになりそうです」とつづり、弁当用に便利なメニューを新たに発見したことを明かしている。
この投稿には「おかず毎日変えててすごい」「全部美味しそう」「サンドイッチだけでもすごいのに焼いてあるとは」「どのメニューも手が込んでる」「愛情たっぷり」「私が頂きたいです」といった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「ヘビロテメニューになりそう」チキンソテーなど“中学生男子弁当”8種
◆中村仁美、中学生の息子のための弁当8日分公開
中村は「お弁当備忘録」「＃中学男子弁当」つづり、8日分の弁当をコラージュにした写真を公開。バジルチキンソテー弁当、絶対焦がしてしまうというウインナーや卵を挟んだロールパンサンド弁当、ゆで卵やキュウリ、おにぎり2個が添えられた冷やしうどん弁当、豚キムチ弁当、大きなヤムニョムチキンがゴロっと入った弁当、ゆで卵が添えられた、具沢山のソース焼きそば弁当、ボリュームたっぷりのソースカツ弁当、スープジャーに入った豚汁と炊き込みおにぎりが3個付いた弁当となっており、バラエティ豊かなラインナップとなっている。
◆中村仁美の投稿に反響
この投稿には「おかず毎日変えててすごい」「全部美味しそう」「サンドイッチだけでもすごいのに焼いてあるとは」「どのメニューも手が込んでる」「愛情たっぷり」「私が頂きたいです」といった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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