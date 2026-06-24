2児の母・安田美沙子、体調崩し気味の日のワンプレート料理公開「ミールキットを上手に使ってて参考になります」「作ってるだけですごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの安田美沙子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。体調崩し気味の日のワンプレート料理を公開した。
【写真】44歳2児のママタレ「ミールキットを上手に使ってて、参考になります」体調崩し気味の日のワンプレート料理
安田は「体調くずしぎみ。わたし。もう、ワンプレートで許してください」コメントを添え、ミールキットを使用した料理を公開。白米に、そぼろ肉とニラ、にんじん、もやし、卵を炒めたおかずを添え、鰹節をトッピングしたボリュームのあるワンプレートを披露した。えのきや豆腐、ワカメが入った味噌汁も添えられている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「愛情を感じる」「ミールキットを上手に使ってて参考になります」「美味しそうなごはん」「作ってるだけですごい」「無理せずゆっくり休んでください」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「ミールキットを上手に使ってて、参考になります」体調崩し気味の日のワンプレート料理
◆安田美沙子、ワンプレート料理公開
安田は「体調くずしぎみ。わたし。もう、ワンプレートで許してください」コメントを添え、ミールキットを使用した料理を公開。白米に、そぼろ肉とニラ、にんじん、もやし、卵を炒めたおかずを添え、鰹節をトッピングしたボリュームのあるワンプレートを披露した。えのきや豆腐、ワカメが入った味噌汁も添えられている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「愛情を感じる」「ミールキットを上手に使ってて参考になります」「美味しそうなごはん」「作ってるだけですごい」「無理せずゆっくり休んでください」といった声が上がっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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