4児の父・織田信成、ボリュームたっぷり焼き肉弁当に反響「麺もあって食べ応えありそう」「卵焼きの色綺麗」
【モデルプレス＝2026/06/24】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男のための手作り弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「卵焼きの色綺麗」ボリュームたっぷり焼き肉弁当
6月23日に投稿したストーリーズで「日々野菜量が減ってく」とつぶやいていた織田。この日は「緑 復活焼肉弁当」とコメントを添え、弁当の写真を写真を投稿した。
昆布の載った白米、玉ねぎや緑の野菜と共に炒められた焼き肉、焼きそば、蓮根とごぼう、人参のきんぴら、卵焼き、ブロッコリーなど、野菜を意識して作ったと思われる弁当に、ミニケーキが2個添えられた様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「麺もあって食べ応えありそう」「嬉しいものばかり」「卵焼きの色綺麗」「野菜を気にしてくれるお父さん優しい」「ケーキついてるのテンション上がる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「卵焼きの色綺麗」ボリュームたっぷり焼き肉弁当
◆織田信成、緑が復活した弁当披露
6月23日に投稿したストーリーズで「日々野菜量が減ってく」とつぶやいていた織田。この日は「緑 復活焼肉弁当」とコメントを添え、弁当の写真を写真を投稿した。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「麺もあって食べ応えありそう」「嬉しいものばかり」「卵焼きの色綺麗」「野菜を気にしてくれるお父さん優しい」「ケーキついてるのテンション上がる」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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