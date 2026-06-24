peco、作り置き＆残り物活用のひとくち餃子弁当公開「親近感湧く」「残り物でも栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】タレントのpecoが6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの大葉入り餃子弁当を披露し、話題となっている。
【写真】30歳ママタレ「一口サイズで可愛い」作り置き大葉餃子メインの弁当
pecoは「Today’s lunch for my lunch」と題し、弁当の写真を投稿。俵型のおにぎり、作り置きしてあったという大葉入りのひとくち餃子、ミニトマト、残りものだというハッシュドポテトと小松菜の卵炒めが美しく詰められた弁当箱を公開している。
この投稿に、ファンからは「親近感湧く」「一口サイズで可愛い」「大葉入り餃子美味しそう」「残り物でも栄養満点」「食材を無駄にしないの素敵」「詰め方綺麗」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「一口サイズで可愛い」作り置き大葉餃子メインの弁当
◆peco、手作り餃子弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my lunch」と題し、弁当の写真を投稿。俵型のおにぎり、作り置きしてあったという大葉入りのひとくち餃子、ミニトマト、残りものだというハッシュドポテトと小松菜の卵炒めが美しく詰められた弁当箱を公開している。
◆pecoの投稿に「飾らないのにおしゃれで素敵」の声
この投稿に、ファンからは「親近感湧く」「一口サイズで可愛い」「大葉入り餃子美味しそう」「残り物でも栄養満点」「食材を無駄にしないの素敵」「詰め方綺麗」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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