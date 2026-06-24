1.猫からしつこくおねだりされたときの5つの対処法

1.要求の内容を見極める

猫がおねだりをする時には、なんらかの理由があります。ご飯がほしい、遊んでほしい、撫でてほしいといった要求や、一方で水が少ないことやトイレが汚れているなどの不満を訴えるなどです。

まずはしつこくおねだりする理由としてポピュラーな、食事や飲み水、トイレの状態を確認し、猫のもとめていることを考えてみましょう。これを繰り返すことで、おおよその理由がわかってくるようになります。原因がわからないままにしないことで、猫の様子から判断する感覚が養われていきますよ。

2.必要な要求には適切に応える

猫の要求が正当な内容であれば、適切に応えてあげることが大切です。たとえば、水が空になっている、食事が出されないなど。また遊び不足で退屈しているといった「目視できない原因」も、解消してあげましょう。心身ともに猫の健全な生活に必要な内容は後回しにせず、対応することが大切です。

3.不要なおねだりには一貫した態度で

必要以上なおやつの催促や、飼い主さんが多忙なときの過度な構って行動など、即座に応える必要のない要求もあります。毎回応じていると、猫は「鳴けば願いが叶う」と学習し、おねだりがさらにエスカレートすることがあります。したがって、「おやつは決まった時間だけ」などのルールを決めるのが大切。家族によって対応が違うと猫が混乱するため、それは家庭として徹底し、一貫した態度をとるようにしましょう。

4.遊びやスキンシップで欲求を満たす

しつこいおねだりの原因が、退屈やコミュニケーション不足であることも少なくありません。特に室内飼いの猫は刺激が不足しやすいため、毎日適度に遊ぶ時間を確保するとよいでしょう。猫じゃらしなどのおもちゃで疑似狩猟タイムを作ってあげたり、なでたり話しかけたりしてスキンシップをとることで、猫の欲求が満たされる場合があります。ただし、猫にとって不本意なかまいかたにならないようご注意ください。

5.行動の変化があれば体調を確認する

これまであまりおねだりをしなかった猫が、急に鳴くようになったり、異常な食欲を見せたりする場合は注意が必要です。病気や加齢による変化が隠れていることもあり、体調不良や認知症のサインとして行動に現れるケースもあります。食事や飲水量、体重の変化がないかを確認し、気になる場合は動物病院へ相談しましょう。

要求に応じるリスクと「無視」の可否

猫からしつこくおねだりされると、つい要求に応えてしまう飼い主さんもいるでしょう。しかし、毎回応じることが必ずしも猫のためになるとは限りません。

猫は学習する動物なので、鳴いたり飼い主の後をついて回った結果、要望が叶った経験があると「これをすれば思った通りになる」と、覚えてしまいます。そのため、要求が強化されたり催促の頻度が増えることがあるのです。

おやつの要求に応じ続けると、食べすぎによる肥満が懸念されますし、構ってあげすぎることで飼い主さんへの依存が強くなり留守番が苦手になるケースもあります。したがって、必要以上のおねだりであれば、無視しても問題ありません。単純に「催促してみよう」という習慣的な行動の場合は、毎回応じないことも大切となるでしょう。

なお「無視」と聞くと冷たい印象があるかもしれませんが、これは「反応しない」ことです。「はいはい、後でね」や「もう食べたでしょ」という声掛けは、猫にとっては「鳴いたら反応してくれた」と認識されます。目を合わせない、声をかけないといった行動で、スルーするのがベスト。完全に鳴き終えた後に、コミュニケーションを取るようにしましょう。

まとめ

猫からおねだりをされると、つい叶えてしまいたくなりますが、まずは猫が伝えたいことを理解することからはじめましょう。

また、しつこく要求されるからといって、感情的に叱ったり、根負けして中途半端に応じたりするのは避けたいところです。猫と飼い主の双方がストレスなく過ごすためにも、日頃から食事や遊び、スキンシップ時間の見直しに配慮することが、愛猫との良好な関係を築くヒントになりますよ。