映画「メリーに首ったけ」(1999年)や「ナイトミュージアム」シリーズなどで知られる俳優で映画監督のベン・スティラーが、NBAのニューヨーク・ニックスを題材にしたドキュメンタリーを製作している。NBAの決勝でもコートサイドでスマホで頻繁に撮影していたのは制作会社「A24」と製作中の新作のためであったと説明している。



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ニックスのジェイレン・ブランソンとジョシュ・ハートの「Roommates Show」でベンはこう話す。「HBOのためにニューヨーク・ニックスのドキュメンタリーを製作中だと発表できてうれしいよ。しかもA24とマディソン・スクエア・ガーデン、そしてNBAの正式な協力の元でね」



この新作では53年ぶりにNBAの頂点に立った同チームの最近の成功だけでなく、過去の活躍についても取り上げられるとベンは説明。そして「長年の夢」だったとして、「これ以上ないほどに興奮している。まさに夢のプロジェクトだ。待ちきれない」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）