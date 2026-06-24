連続テレビ小説『風、薫る』より（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第64回（25日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、直美（上坂樹里）は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授業についていくのが難しく、りん（見上愛）は支えようとする。

　今回は、ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見上愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会い…。