“100年に一人の才能”と称されるバイオリニスト・HIMARI、全世界デビューアルバム『Debut』発売決定
“100年に一人の才能”と称されるバイオリニスト・HIMARIの全世界デビューアルバム『Debut』が9月25日に発売されることが決定。あわせて、ヴィエニャフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」第3楽章の先行配信もスタートした。
【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子
同作は、3月にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期公演で演奏されたヴィエニャフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」のライブ録音を収録。13歳8ヶ月で世界最高峰のオーケストラにデビューし、セバスティアン・ヴァイグレ指揮のもと、卓越した技巧と深い音楽性で大きな注目を集めた記念すべき公演である。
アルバム後半では、同じくポーランドを代表する作曲家ショパンの「夜想曲」を、ハイフェッツとミルシテインによる名編曲で収録。さらに、ショパンと同時代に活躍したポーランドの名バイオリニスト・作曲家ヴィエニャフスキによる「『ファウスト』の主題による華麗なる幻想曲」をはじめ、ゴドフスキーの「古きウィーン」、シベリウスの「マズルカ」など、ピアニストのチェルシー・ワンとの共演による多彩な小品が収められている。
なお、同作では、ヴィエニャフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」において1717年製ストラディヴァリウス「Hamma」を、それ以外のチェルシー・ワンとの共演による作品では1732年製グァルネリ・デル・ジェズ「Ferni」を使用。それぞれの作品で異なる名器の魅力を味わえる点も、大きな聴きどころとなっている。なお、同作の録音は、ロート製薬株式会社・山田邦雄氏の支援により実現した。
HIMARIは、「デビューアルバムでは、有名だからという理由だけでなく、私が心から愛し、深いつながりを感じる作品を選びたいと思いました。このアルバムが、私のバイオリンへの愛と、音楽や表現への好奇心を映し出す一枚になっていることを願っています」とコメントを寄せている。
日本盤は、高音質UHQCD仕様の通常盤に加え、豪華スリーブケース、ミニ写真集、ミニポスターを封入した初回限定盤の2形態で発売される。
現在、HIMARIはアメリカ・フィラデルフィアのカーティス音楽院に在籍し、アイダ・カヴァフィアンに師事。国内外を行き来しながら、シカゴ交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、NHK交響楽団など、世界の主要オーケストラとの共演を重ねている。また、日本のテレビ番組やドキュメンタリーなどでもたびたび特集され、その演奏や成長の軌跡が注目を集めている。さらに、来年4月には、ニューヨーク・カーネギーホールのメインホール「スターン・オーディトリアム」において、ボストン交響楽団（指揮：アンドリス・ネルソンス）の定期公演にソリストとして出演することも決定している。
さらに、HIMARIにとって2年ぶりとなるリサイタルツアーのチケット先行予約も開始された。東京、大阪、名古屋、札幌、そして台湾を含む全6都市を巡回し、世界を舞台に研鑽を重ねてきたHIMARIの“現在地”を示すステージとなる。
【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子
同作は、3月にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期公演で演奏されたヴィエニャフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」のライブ録音を収録。13歳8ヶ月で世界最高峰のオーケストラにデビューし、セバスティアン・ヴァイグレ指揮のもと、卓越した技巧と深い音楽性で大きな注目を集めた記念すべき公演である。
なお、同作では、ヴィエニャフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」において1717年製ストラディヴァリウス「Hamma」を、それ以外のチェルシー・ワンとの共演による作品では1732年製グァルネリ・デル・ジェズ「Ferni」を使用。それぞれの作品で異なる名器の魅力を味わえる点も、大きな聴きどころとなっている。なお、同作の録音は、ロート製薬株式会社・山田邦雄氏の支援により実現した。
HIMARIは、「デビューアルバムでは、有名だからという理由だけでなく、私が心から愛し、深いつながりを感じる作品を選びたいと思いました。このアルバムが、私のバイオリンへの愛と、音楽や表現への好奇心を映し出す一枚になっていることを願っています」とコメントを寄せている。
日本盤は、高音質UHQCD仕様の通常盤に加え、豪華スリーブケース、ミニ写真集、ミニポスターを封入した初回限定盤の2形態で発売される。
現在、HIMARIはアメリカ・フィラデルフィアのカーティス音楽院に在籍し、アイダ・カヴァフィアンに師事。国内外を行き来しながら、シカゴ交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、NHK交響楽団など、世界の主要オーケストラとの共演を重ねている。また、日本のテレビ番組やドキュメンタリーなどでもたびたび特集され、その演奏や成長の軌跡が注目を集めている。さらに、来年4月には、ニューヨーク・カーネギーホールのメインホール「スターン・オーディトリアム」において、ボストン交響楽団（指揮：アンドリス・ネルソンス）の定期公演にソリストとして出演することも決定している。
さらに、HIMARIにとって2年ぶりとなるリサイタルツアーのチケット先行予約も開始された。東京、大阪、名古屋、札幌、そして台湾を含む全6都市を巡回し、世界を舞台に研鑽を重ねてきたHIMARIの“現在地”を示すステージとなる。