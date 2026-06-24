『トイ・ストーリー』×キャンドゥ、ポップなアイテムが初登場 夏にぴったりのグッズなど…全41品番
キャンドゥより、今夏に最新作の公開を迎えるディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』シリーズの商品が25日から順次発売される。
【写真】キラキラでかわいい！ダイカットステッカー
眠っている間におもちゃたちが動き出しているかも？青い空と白い雲が特徴的なアンディの部屋の壁紙モチーフや、アンディのお気に入りの保安官のカウボーイ人形「ウッディ」、「ウッディ」の相棒で最新型アクションフィギュア「バズ・ライトイヤー」をはじめ、カウガール人形の「ジェシー」、「エイリアン」、「レックス」など、おもちゃの仲間たちがにぎやかにかつカラフルに描かれたデザイン。
濡れた物も入れられる大きめサイズのクリアレジャーバッグや、キャリーケースにセットできる折りたたみボストンバッグは旅行や夏のイベントにぴったり。おもちゃ箱をひっくり返したようなポップなアイテムの中にお気に入りのおもちゃが見つかるはず。ユニークなおもちゃたちのアートが楽しい、アイテム全41品番のラインアップとなっている。
■主なラインナップ
・ダイカットステッカー 各110円※ブラインド商品
・メモ帳 各110円※ブラインド商品
・ネックストラップ 220円
・ボトルホルダー 330円
・3連アクリルキーホルダー 各220円
・クリアレジャーバッグ 330円
・マチ付きクリアポーチ M・L 各330円
※価格はすべて税込み
【写真】キラキラでかわいい！ダイカットステッカー
眠っている間におもちゃたちが動き出しているかも？青い空と白い雲が特徴的なアンディの部屋の壁紙モチーフや、アンディのお気に入りの保安官のカウボーイ人形「ウッディ」、「ウッディ」の相棒で最新型アクションフィギュア「バズ・ライトイヤー」をはじめ、カウガール人形の「ジェシー」、「エイリアン」、「レックス」など、おもちゃの仲間たちがにぎやかにかつカラフルに描かれたデザイン。
■主なラインナップ
・ダイカットステッカー 各110円※ブラインド商品
・メモ帳 各110円※ブラインド商品
・ネックストラップ 220円
・ボトルホルダー 330円
・3連アクリルキーホルダー 各220円
・クリアレジャーバッグ 330円
・マチ付きクリアポーチ M・L 各330円
※価格はすべて税込み