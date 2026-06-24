元ＡＢＣの東留伽アナウンサーが誕生日を迎えたことを報告した。

１月末をもってＡＢＣを退社した東アナ。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「パリで２９歳の誕生日を迎えました！」とつづった。続けてフランス語で「Ｍｅｒｃｉ à ｔｏｕｓ ｐｏｕｒ ｖｏｓ ｆéｌｉｃｉｔａｔｉｏｎｓ」（皆様からの皆様からの祝福に感謝します）と記し、日に照らされた凱旋門の前に立つ写真や食事の様子を投稿した。

また「一つ一つの経験が自己をつくり、そしてまた経験は未来に開かれる。２年ぶりにフランスの友人達と再会し、また勇気をもらいました。いつも応援ありがとうございます。これからも自分らしく歩みを進めます！」と今後の決意をつづった。

この投稿には「誕生日おめでとう 本当美しすぎ これからも益々美しく応援してるよ」「年々、お綺麗になっておられる気がします」「ステキなドレス」「２０代最後の一年が充実したいい一年になりますように」「綺麗なデコルテライン」などのコメントが寄せられている。

東アナは２０年にＡＢＣ入社後、同年１０月に人気旅番組「朝だ！生です旅サラダ」にレギュラーとして出演。２３年８月に「旅サラダ」を卒業し、自身のＳＮＳで「９月からお仕事をお休みし、フランスに留学します。学校に通いながら芸術や語学など様々なことを学んでいく予定です」と報告し休職。昨年４月には同局の情報番組「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）のアシスタントに就任。今年１月２６日にＳＮＳで「１月末をもって朝日放送テレビ株式会社を退社することとなりました」と報告していた。２月中旬から大手芸能事務所「サンミュージック」入り。東京大学大学院で美学芸術学研究室に所属している。