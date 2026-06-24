5·î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Çä¾å¹â2.9¡óÁý¡¡ÈÎÇä¿ô¸º¾¯¤â²Á³Ê¾å¾º
¡¡ÆüËÜ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¶¨²ñ¤¬24ÆüÈ¯É½¤·¤¿5·î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Çä¾å¹â¤Ï¡¢´ûÂ¸Å¹¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ2.9¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤«¤éÈÎÇäÅÀ¿ô¤Ï¸º¾¯¤¬Â³¤¯¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ëÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬ÈÎÇä³Û¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡Á´Å¹¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈÎÇä³Û¤Ï1Ãû986²¯±ß¡£´ûÂ¸Å¹¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉôÌçÊÌ¤Ç¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤¬3.3¡óÁý¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£µ¤²¹¾å¾º¤ò¼õ¤±À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¿¤Ó¤¿¡£°áÎÁÉÊ¤âÆü»±¤ä¿åÃå¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¾¦ÉÊ¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¤¬0.2¡ó¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÍÑ»¨²ßÉÊ¤Ï8.2¡óÁý¤Ç¡¢¥Ê¥Õ¥µ¤ÎÄ´Ã£ÉÔ°Â¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¤À¤á¼ûÍ×¤«¤é¡¢4·î¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤´¤ßÂÞ¤ä¥é¥Ã¥×Îà¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬¿¤Ó¤¿¡£