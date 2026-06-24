ＶＴｕｂｅｒの常闇トワ、６月いっぱいの休養を公表　めまいなどで救急搬送→メニエール病の疑い　現在は自力歩行ができるまでに回復

ＶＴｕｂｅｒの常闇（とこやみ）トワが２４日、自身のＸを更新。体調不良で救急搬送されたことを報告した。

常闇は２１日朝に目まいなどの症状で「自力で立つことや歩くことができなくなった」として救急搬送され、治療を受けていたという。病院にはＶＴｕｂｅｒ仲間の「白上フブキちゃんについてきてもらい、その後担当マネージャーにも連絡・対応・駆けつけてもらいました。本当に感謝しています」と周囲のサポートに感謝。命に別状はなく、現在は自力歩行ができるまで回復しているという。

その後、セカンドオピニオンも含めた診察の結果、メニエール病の疑いの診断を受けたと明かした。今月いっぱい休養を決断、月内の活動を休むことも伝えた。また出場予定だった「ＶＴｕｂｅｒ最協決定戦 ｖｕｌｅｒ．ＳＴＲＥＥＴ ＦＩＧＨＴＥＲ ６」は当日の辞退となり、「多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。

【投稿全文】

お世話になっております。

常闇トワです。

まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。

６月２１日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました。病院へは白上フブキちゃんについてきてもらい、その後担当マネージャーにも連絡・対応・駆けつけてもらいました。本当に感謝しています。

その後、セカンドオピニオンも含めて診察を受けた結果、現時点ではメニエール病の疑いがあるとの診断を受けています。

医師からは今月いっぱい休養するよう指示を受けており、会社とも相談した結果、今月は活動をお休みさせていただくことになりました。来月以降については、今後の体調や診察結果を見ながら判断していきます。

また、Ｖ最スト６については当日の辞退となってしまい、主催の渋谷ハルさん、チームメンバーの皆さん、応援してくださっていた皆さん、そして関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。最後まで出場したい気持ちはありましたが、その時の状態では試合に参加できる状況ではありませんでした。

現在は薬の効果もあり、自力で歩けるところまで回復しています。まだ頭を動かした際のめまいやふらつきは残っていますが、少しずつ体を動かして良くなっています。命に別状はありませんので、その点は安心してください！

まずはしっかり休んで治療に専念し、元気な姿で戻ってこられるよう頑張ります。

たくさんの温かいメッセージやお気遣い、本当にありがとうございます。

改めて、ご心配とご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。