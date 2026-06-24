モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の身長について「まだまだ伸びてます」と明かす場面があった。

星は慶大卒業の才女で、世界的なファッションショーにも出演するなど、モデルとして世界的に活躍。22年に亡くなった世界的デザイナーである森英恵さん（享年96）の孫。2017年には星も英恵さんとともに同番組に出演している。

約9年ぶりの出演となる星を前に、黒柳は「あなた背伸びたわね」と驚き。これに星は「伸びました。まだまだ伸びてます」と笑顔を浮かべた。

「徹子さんが喜んでくださるかなと思って、祖母の2002年にデザインしたオートクチュールを」とかつて英恵さんが手掛けたという衣装を身にまとって出演した星。ただ、自身に合わせたものではないそうで「今日は来る前にいっぱい運動して。サイズも自分もやっぱり変わってくるので、なるべくママモリ（英恵さん）のデザインしたお洋服を何歳になっても纏えるように」とにっこり。

そのスタイルに徹子も「うわあ大きいね。ずいぶん伸びたのね」と感嘆。「だいたいウエストから下が凄く長いのね、あなたね」と続けると、星も「最後お会いした時よりも、ちょっと（伸びた）。お父さんとお母さんに感謝です」と応じた。

森星は公式プロフィルでは身長175センチと公表されている。