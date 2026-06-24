アーティスト・こっちのけんと（29）が23日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。子育ての悩みについて語った。

この日は4日に開催された同番組のリアルイベント「ママ会ライブ」昼の部の様子を放送。今年3月に第1子が誕生しパパとなった、けんとがゲストとして登場した。

「いつ泣くかわかんないし、おむつどこで替えようとか。気が気でなくなっちゃって」と話すけんと。新米パパならではの悩みで、子供とのお出かけに不安を感じると明かした、

MCの横澤夏子は「お出かけはおむつ替える場所をまず考えるってことですか？」と質問すると「定期的セーブポイントというか、チェック先にしといて。電車とかの構内図もホームページでスクショ撮っておいて、エレベーターはここら辺にあるから3号車乗っといた方がいいか…みたいなのを事前に調べています」と返答。「そうでもしないと心配で」と告白した。

「あとやっぱり赤ちゃんと電車乗ってると、赤ちゃん見てたらすぐ乗り過ごしちゃってて。見とれちゃってて」と苦笑い。新米パパの悩みにMCの藤本美貴は「可愛い」とほほ笑んでいた。