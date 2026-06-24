日本代表がダラス入り　スウェーデン戦まで2日　強力ツートップ警戒　久保建英は欠場　決勝トーナメントへ向け調整進む

日本時間のけさ決戦の地、アメリカ・ダラスに到着した日本代表。

サポーターの声援に応えるなどリラックスした様子を見せていました。

一方、対するスウェーデンも練習を公開。

ヨーロッパのビッグクラブで活躍する強力ツートップ。

ギョケレシュ選手やイサク選手が調整を行いました。

日本戦を前にスウェーデンのサッカー担当記者は「スウェーデンは非常に強力な攻撃陣を擁する一方で守備には脆さもあります。正直なところ3−2で日本の勝利と予想します」と話す。

決勝トーナメント進出へ運命のスウェーデン戦まであと2日です。

堂安律選手(28)：

このチームは本当に特別だと思うので、団結力持って大会に1試合にエネルギーを注げるチームは世界中見てもないですし、自信を持って団結してやっていきたい。

榎並大二郎キャスター：

久保建英選手の情報が入ってるんですよね。

三宅正治キャスター：

残念ながらスウェーデン戦も欠場することになりました。

日本サッカー協会の発表によると、久保選手は、前回のチュニジア戦同様次の戦いの舞台ダラスには帯同せず治療に専念。スウェーデン戦は欠場になるということです。

三宅キャスター：

回復の具合は分からないんですが、決勝トーナメントに勝ち上がったらそこには間に合うと信じたいですね。

三宅キャスター：

一方、クリスティアーノ・ロナウドがやりました。初戦は残念ながら不発だったんですが、きょうはその鬱憤を晴らすかのように2ゴール。前人未到、史上初の6大会連続ゴールを記録しました。

三宅キャスター：

41歳138日のゴールは史上2番目の年長記録で、きのうのメッシ(39)も凄かったですけど、クリロナもまだまだ凄いですね。

榎並キャスター：

私と同じ1985年生まれなんですよ。本当に感服します。

三宅キャスター：

このあとの活躍にも注目です。