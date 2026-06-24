光浦靖子、豚の羊毛フェルト手作り作品に「今にも動き出しそう」「可愛すぎて悶絶」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が6月23日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作った手芸作品を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】55歳人力舎所属女芸人「今にも動き出しそう」豚の羊毛フェルト手作り作品
光浦は、自身が行う6月27日のワークショップについて「ブタの会、まだ席が若干あります」と告知。手のひらに載せた可愛らしい豚のフェルト作品を公開しており、つぶらな瞳やピンク色の鼻、2つに割れた蹄の部分など、細部まで作り込まれた愛らしい作品を披露している。
この投稿に、ファンからは「今にも動き出しそう」「可愛すぎて悶絶」「手乗りの豚だ」「命吹き込まれてる」「ほっこり」といった声が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
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【写真】55歳人力舎所属女芸人「今にも動き出しそう」豚の羊毛フェルト手作り作品
◆光浦靖子、羊毛フェルトで作った豚披露
光浦は、自身が行う6月27日のワークショップについて「ブタの会、まだ席が若干あります」と告知。手のひらに載せた可愛らしい豚のフェルト作品を公開しており、つぶらな瞳やピンク色の鼻、2つに割れた蹄の部分など、細部まで作り込まれた愛らしい作品を披露している。
◆光浦靖子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「今にも動き出しそう」「可愛すぎて悶絶」「手乗りの豚だ」「命吹き込まれてる」「ほっこり」といった声が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
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