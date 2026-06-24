FRUITS ZIPPER早瀬ノエル「前髪アップデート」印象チェンジの自撮り公開「ドールみが増す」「にゅーかわいくて似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。前髪を“アップデート”した姿を披露し、話題となっている。
【写真】22歳人気アイドル「おでこ見えてて可愛い」“アップデート”した前髪ショット
早瀬は「前髪アップデートしてみたんだけどどうかな？？」とつづり、顔の横に手のひらを寄せたポーズの自撮りを投稿。メンバーカラーの黄色の衣装を合わせ、それまでのぱっつん前髪とは印象がガラリと変わる、斜めに流した前髪を披露している。
この投稿には「前髪アップデート大成功」「ドールみが増す」「可愛すぎる」「お姉さんぽくて素敵」「にゅーかわいくて似合ってる」「おでこ見えてて可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳人気アイドル「おでこ見えてて可愛い」“アップデート”した前髪ショット
◆早瀬ノエル、アップデートした前髪公開
早瀬は「前髪アップデートしてみたんだけどどうかな？？」とつづり、顔の横に手のひらを寄せたポーズの自撮りを投稿。メンバーカラーの黄色の衣装を合わせ、それまでのぱっつん前髪とは印象がガラリと変わる、斜めに流した前髪を披露している。
◆早瀬ノエルの投稿に反響
この投稿には「前髪アップデート大成功」「ドールみが増す」「可愛すぎる」「お姉さんぽくて素敵」「にゅーかわいくて似合ってる」「おでこ見えてて可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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