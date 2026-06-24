舘ひろし「1日、2個か3個食べる」意外な好物告白に「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の舘ひろしが24日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時〜8時54分）に出演。意外な好物を明かした。
【写真】舘ひろし、主演作公開でレカペ降臨
番組では、「イケおじVSズケズケ女子」 のテーマで芸能人がトークを展開。「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」について話を振られた舘が「僕アイスクリームが好きなんですよ」と切り出すと、女性陣から「かわいい〜」の声が挙がった。
どのようなアイスクリームが好きなのか尋ねられた舘は「その時のブームがあって」とし「この前はいちごアイス。その前はね…。」と語り出し、アイスを1日当たり「2個か3個」食べることも明かした。するとまたもスタジオからは「かわいい〜」の声が続出。このエピソードを受けて、エルフの荒川は「そんなん嫌いや！葉巻や！みたいな感じだと思ってたので…」とし、舘の可愛さについて語りつつスタジオを笑わせた。
そんな舘は、アイスが好きすぎるあまり過去に差し入れとしてアイスを選んだことがあるそう。その際、最初にアイスを「3つぐらい取った」という舘だが、それだけでは満足せず「もう2つぐらい取っておこうと思って、ちょっと日陰に置いておいた」のだという。しかし、撮影が終わってアイスを取りに行ったころにはすでにアイスがドロドロに溶けていたようで、その時について自身の「ダサすぎる瞬間」だったと振り返った。
放送を受け、SNS上では「可愛すぎる」「ギャップ萌え」と話題に。また、舘が“アイス好き”であることは以前から知られており、父の日に主演映画「免許返納!?」の公式Xに投稿された動画にもアイスクリームギフトが贈呈される様子が収められていたことから、「やっぱりアイス大好きなんだ」とのコメントも寄せられた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】舘ひろし、主演作公開でレカペ降臨
◆舘ひろし、意外な好物を公表
番組では、「イケおじVSズケズケ女子」 のテーマで芸能人がトークを展開。「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」について話を振られた舘が「僕アイスクリームが好きなんですよ」と切り出すと、女性陣から「かわいい〜」の声が挙がった。
◆舘ひろし、好物にまつわる「私のダサすぎる瞬間」を明かす
そんな舘は、アイスが好きすぎるあまり過去に差し入れとしてアイスを選んだことがあるそう。その際、最初にアイスを「3つぐらい取った」という舘だが、それだけでは満足せず「もう2つぐらい取っておこうと思って、ちょっと日陰に置いておいた」のだという。しかし、撮影が終わってアイスを取りに行ったころにはすでにアイスがドロドロに溶けていたようで、その時について自身の「ダサすぎる瞬間」だったと振り返った。
◆舘ひろしの好物エピソードに反響
放送を受け、SNS上では「可愛すぎる」「ギャップ萌え」と話題に。また、舘が“アイス好き”であることは以前から知られており、父の日に主演映画「免許返納!?」の公式Xに投稿された動画にもアイスクリームギフトが贈呈される様子が収められていたことから、「やっぱりアイス大好きなんだ」とのコメントも寄せられた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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