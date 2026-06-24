飯島直子、ホタテ・シチュー・大盛りサラダの豪華手料理に反響「健康的で真似したい」「食べ応え抜群」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の飯島直子が6月23日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】58歳女優「健康的で真似したい」ホタテやシチュー・大盛りサラダの豪華手料理
日頃から日常の食卓を披露している飯島。この日は知人が持ってきてくれたというホタテを使ったメニューや、肉や野菜がたっぷりと入ったシチューにご飯、山盛りのキャベツに温泉卵を載せたサラダにお漬物が並んだメニューも披露している。
また「冷房つければ なんだがさむいし つけなきゃ汗だくになるし 悩ましい この時期 体調くずさないよう気をつけようね」と体調管理についても綴っている。
この投稿にファンからは「健康的で真似したい」「食べ応え抜群」「野菜たっぷりで栄養満点」「疲れてるときにも元気出る献立」「美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳女優「健康的で真似したい」ホタテやシチュー・大盛りサラダの豪華手料理
◆飯島直子、手料理を公開
日頃から日常の食卓を披露している飯島。この日は知人が持ってきてくれたというホタテを使ったメニューや、肉や野菜がたっぷりと入ったシチューにご飯、山盛りのキャベツに温泉卵を載せたサラダにお漬物が並んだメニューも披露している。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿にファンからは「健康的で真似したい」「食べ応え抜群」「野菜たっぷりで栄養満点」「疲れてるときにも元気出る献立」「美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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