飯島直子、ホタテ・シチュー・大盛りサラダの豪華手料理に反響「健康的で真似したい」「食べ応え抜群」の声

飯島直子、ホタテ・シチュー・大盛りサラダの豪華手料理に反響「健康的で真似したい」「食べ応え抜群」の声