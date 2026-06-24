1児の母・神田うの「お味噌とハチミツ風味」ポークスペアリブレシピ公開「簡単なのにご馳走感ある」「本格的」
【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの神田うのが6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのポークスペアリブを公開し、話題となっている。
【写真】51歳美人タレント「簡単なのにご馳走感ある」本格的なポークスペアリブレシピ公開
神田は「お味噌とハチミツ風味のポークスペアリブ もう数えきれないくらい作ってるー 娘も大好きな一品です」とコメントを添え、写真を投稿。下味が染み込んでいることが伺える、照りのいいポークスペアリブが大きな器にたっぷり盛られた様子を披露している。
また、こちらの完成品の前には、下味の揉み込みからオーブンに並べた様子、焼き上がりの様子なども公開しており、調味料の分量などの詳細なレシピが紹介されている。
この投稿には「簡単なのにご馳走感ある」「レシピいつもありがとう」「美味しそう」「味噌味はやった事なかったかも」「いくらでも食べられそう」「本格的」などの反響が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】51歳美人タレント「簡単なのにご馳走感ある」本格的なポークスペアリブレシピ公開
◆神田うの、ポークスペアリブレシピ公開
神田は「お味噌とハチミツ風味のポークスペアリブ もう数えきれないくらい作ってるー 娘も大好きな一品です」とコメントを添え、写真を投稿。下味が染み込んでいることが伺える、照りのいいポークスペアリブが大きな器にたっぷり盛られた様子を披露している。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿には「簡単なのにご馳走感ある」「レシピいつもありがとう」「美味しそう」「味噌味はやった事なかったかも」「いくらでも食べられそう」「本格的」などの反響が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】