発売5周年の「だけ弁当」から「ハムエッグ」など3品登場/弁当の価格帯を3つに再編、298円ラインを強化【ローソンストア100】

ローソンストア100(524店舗/2026年5月末現在)は、予算や気分に合わせて選びやすい売場を目指し、弁当の価格帯を分かりやすく再編する。2026年6月24日から、弁当の価格を298円･398円･498円(各税抜)の3つに整理し、特に298円ラインを強化。日常使いしやすい価格帯の商品を拡充する。

298円ラインの人気シリーズである「だけ弁当」が今年で発売5周年を迎えることを記念し、新商品3品を発売するほか、サラダや惣菜、汁物などの豊富な商品と自由に組み合わせて楽しめる“ちょうどいいサイズ“の弁当も取り揃える。

さらに、弁当購入で次回のお弁当に使える50円引券がもらえるキャンペーンも実施する。

〈「だけ弁当」シリーズは発売5周年〉

2021年の発売以来、「おかずは1種類だけ」というシンプルで大胆な発想でSNSや各種メディアで話題となった「だけ弁当」シリーズが、今年で発売5周年を迎える。

「だけ弁当」は、「主役になれないおかずを、あえて主役にする」「ありそうで なかった」を形にするという発想から生まれたシリーズ。ウインナーやミートボールなど、普段は脇役になりがちなおかずを主役に据えた商品をラインアップしてきた。

今回発売する新商品は、「ハムエッグだけ」「ナポリタンだけ」「鶏そぼろだけ」の3品。5周年という節目にあたり、派手さよりも日常的に親しんでいるおかずを選んだという。

【「だけ弁当」3品の画像はこちら】

◆だけ弁当 ハムエッグ

本体価格:298円(税込:322円)

白米に、玉子焼きとボロニアソーセージを盛り付けた、「おかずはハムエッグだけ」のだけ弁当。朝食でもなじみのある組み合わせを弁当として楽しめる。

◆だけ弁当 ナポリタン

本体価格:298円(税込:322円)

白米とナポリタンをシンプルに盛り付けた、「おかずはナポリタンだけ」のだけ弁当。長く親しまれてきた喫茶店の定番メニューを、だけ弁当として表現した。

◆だけ弁当 鶏そぼろ

本体価格:298円(税込:322円)

白米に、甘辛く炊き上げた鶏そぼろを盛り付けた、「おかずは鶏そぼろだけ」のだけ弁当。弁当でおなじみの具材のそぼろの中でも、鶏そぼろを主役にした。

【「だけ弁当」3品の画像はこちら】

〈だけ弁当5周年記念キャンペーン実施〉

新価格帯への統一と、「だけ弁当」シリーズ5周年を記念し、レシートクーポン施策を実施する。期間中に弁当を購入すると、次回の購入時に使用できる「お弁当50円引券」が発券される。

発券期間:2026年6月24日〜2026年6月30日

利用期間:2026年6月24日〜2026年7月7日

※1会計につき割引券30枚まで発券可能。

※対象店舗はローソンストア100のみ。

※鶏照り焼きタルタルうどん弁当、ざるそば弁当、冷やしそば･いなりセットは対象外。

※レシートクーポンの発券･利用は、おにぎり弁当も含む。

※商品1点につき1枚のみ利用可能。他のクーポン券との併用は不可。