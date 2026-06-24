餃子の王将、会計5％オフ会員証がもらえる恒例キャンペーン開始　餃子型カバー付き傘やラーメン鉢も

王将フードサービスが展開する全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は6月24日、「2027年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を開始した。

同キャンペーンは、集めたスタンプ数に応じて割引券や会計が5％割引となる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員証」、オリジナルグッズなどと交換できる恒例企画。スタンプ押印期間は2026年6月24日から12月13日まで、景品交換期間は7月1日から12月20日までとなる。

※2026年版ぎょうざ倶楽部お客様感謝キャンペーンのスタンプカードからの継続は不可。

2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）

〈スタンプ50個で限定グッズをプレゼント〉

スタンプ50個を集めると、「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証」と税込250円割引券2枚に加え、限定グッズ1点を選べる。

◆【選べるグッズ】晴雨兼用折り畳み傘＆餃子型カバー

傘の内側には、「餃子の王将」の看板や人気メニュー名のネオン柄をデザイン。餃子のヒダや焼き面を再現した餃子型カバーの内側には、吸水性のあるマイクロファイバー生地を採用した。

【選べるグッズ】晴雨兼用折り畳み傘＆餃子型カバー

◆【選べるグッズ】午年イラスト入りラーメン鉢

自宅でも店舗気分を楽しめるラーメン鉢。深さがあり手になじみやすい形状で、底面には午（ウマ）と餃子のイラストをあしらった。縁の模様には「王将」の文字が隠されている。

【画像10点】午年イラスト入りラーメン鉢、クリアボトル＆ボトルケースなど「餃子の王将」限定グッズ一覧はこちら

〈スタンプ35個でも限定グッズを選べる〉

スタンプ35個では、「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証」と税込250円割引券2枚に加え、以下の限定グッズから1点を選択できる。

◆【選べるグッズ】ステンレスタンブラー

店舗で使用されているお冷グラスをイメージしたデザイン。真空二重構造で保冷・保温性を備え、丸みのある飲み口で使いやすさにも配慮した。

◆【選べるグッズ】クリアボトル＆ボトルケース

クリアボトルには取り外し可能なカラビナを装備。ボトルケースにはハンドルを付け、持ち運びやすくした。ケースには料理名が並ぶデザインを採用し、店舗で使われる“王将用語”のルビも入れている。

〈会計が毎回5％オフになるシルバー会員証〉

スタンプ25個以上で獲得できる「2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証」は、各種割引適用後の会計金額から5％割引となる特典付き。有効期限は2027年12月30日まで。

また、税込100円割引券・250円割引券は次回来店時に利用でき、有効期限は発行日から1か月間。

〈スタンプは500円ごとに1個を押印〉

キャンペーン期間中は、各種割引適用後の会計金額税込500円ごとにスタンプを1個押印する。

集めたスタンプ数に応じて景品と交換でき、スタンプカードは景品交換時に回収される。新たなカードで再びスタンプを集めることで、期間中は何度でもチャレンジ可能だ。

〈景品一覧〉

◆スタンプ5個

・税込100円割引クーポン 1枚

◆スタンプ15個

・税込100円割引クーポン 1枚

・税込250円割引クーポン 1枚

◆スタンプ25個

・2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）

・税込250円割引クーポン 2枚

◆スタンプ35個

・2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）

・税込250円割引クーポン 2枚

・選べる限定グッズ 1点

◆スタンプ50個

・2027年版ぎょうざ倶楽部シルバー会員証（会計5％割引）

・税込250円割引クーポン 2枚

・選べる限定グッズ 1点

※景品は非売品。数量限定のため、なくなり次第終了。

〈スマホアプリでもスタンプ管理が可能〉

店舗での飲食や持ち帰り利用時には、「餃子の王将スマホアプリ」でもスタンプを貯めることができる。

また、紙の「2027年版ぎょうざ倶楽部」スタンプカードに貯まったスタンプをアプリへ移行することも可能。規定数に達すると、アプリ内で「ぎょうざ倶楽部会員証」や割引券を取得できる。